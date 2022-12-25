N'Koudou'ya çıkmayan kırmızı tartışma çıkardı

Beşiktaş'ın Süper Lig'de Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olduğu maçta N'Koudou ile Kitsiou arasında bir anda tansiyon yükseldi.
Top kapma mücadelesi sonrası sinirlerine hakim olamayan N'Koudou, Yunan futbolcunun burnuna doğru kafasıyla bir hamlede bulundu. Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan, pozisyonda N'Koudou'ya sarı kartını gösterdi.
Gaziantep Futbol Kulübü futbolcular yoğun itirazlarda bulunurken, hakeme VAR'dan uyarı geldi. Kenardaki ekrandan pozisyonu yeniden izleyen Atilla Karaoğlan, kartının rengini değiştirmedi.
N'Koudou'ya bu pozisyonda kırmızı çıkmaması sosyal medyada tartışmalara neden oldu.