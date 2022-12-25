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N'Koudou'ya çıkmayan kırmızı tartışma çıkardı

Beşiktaş forması giyen N'Koudou, Gaziantep FK ile oynanan maçta rakibine yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü. Söz konusu pozisyonda Kamerunlu futbolcuya kırmızı kart çıkmaması tartışmalara neden oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
NKoudounun Kitsiouya yaptığı hareket?
N'Koudou'nun kafasıyla rakibine doğru yaptığı hamle. (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

Beşiktaş'ın Süper Lig'de Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olduğu maçta N'Koudou ile Kitsiou arasında bir anda tansiyon yükseldi.

Top kapma mücadelesi sonrası sinirlerine hakim olamayan N'Koudou, Yunan futbolcunun burnuna doğru kafasıyla bir hamlede bulundu. Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan, pozisyonda N'Koudou'ya sarı kartını gösterdi.

Gaziantep Futbol Kulübü futbolcular yoğun itirazlarda bulunurken, hakeme VAR'dan uyarı geldi. Kenardaki ekrandan pozisyonu yeniden izleyen Atilla Karaoğlan, kartının rengini değiştirmedi.

N'Koudou'ya bu pozisyonda kırmızı çıkmaması sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

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