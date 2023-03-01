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Spor

Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçına rakip takım taraftarları alınmayacak

Süper Lig'in 24. haftasında 5 Mart Pazar günü saat 19.00'da oynanacak Beşiktaş - MKE Ankaragücü karşılaşmasında, güvenlik gerekçesiyle rakip takım taraftarlarının mücadeleye alınmayacağı açıklandı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

14:26 . 1/03/2023 Çarşamba
DHA
Vodafone Park deplasman tribünü

Vodafone Park deplasman tribünü

Süper Lig'in 24'üncü haftasında 4 Mart'taki Kayserispor-Fenerbahçe maçının ardından 5 Mart Pazar günü saat 19.00'da oynanacak Beşiktaş - MKE Ankaragücü karşılaşmasında, güvenlik gerekçesiyle rakip takım taraftarlarının mücadeleye alınmayacağı açıklandı.


Beşiktaş Kulübü'nün konuyla ilgili resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada "MKE Ankaragücü Karşılaşması İl Güvenlik Kurulu Kararı; Ankaragücü karşılaşmasında sadece Beşiktaş A.Ş. logolu Passolig kart sahibi taraftarlarımız bilet satın alabilirler. 10.02.2022 tarihinden itibaren Ankaragücü logolu Passolig kartlarını iptal eden taraftarlar karşılaşmaya bilet satın alamayacaktır. Karşılaşmaya bilet satın alan taraftarlar ve kombine sahipleri biletlerini transfer edemeyecektir. Ankaragücü karşılaşmasında Misafir tribünü, rakip takım taraftarı için satışa kapalı olup Misafir tribünü koltukları Beşiktaş taraftarı için satışa sunulacaktır" denildi.


Diğer taraftan, "26 Şubat 2023 tarihinde Antalyaspor ile oynanan Süper Lig'in 14. hafta erteleme maçında taraftarların neden olduğu çirkin-kötü tezahürat nedeniyle SPOR TOTO KUZEY ALT TRİBÜN 108 ve KUZEY ÜST TRİBÜN 408 ve 409 numaralı bloklar PFDK'ya sevk edilmiştir. Sevk nedeniyle söz konusu bloklarda bilet satışı PFDK karar verene kadar durdurulacaktır. PFDK, ilgili bloklar için ceza vermediği takdirde bilet satışına başlanacaktır" bilgisi de verildi.


#Beşiktaş
#Ankaragücü
#Deplasman Yasağı
#Süper Lig
39 dakika önce
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Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçına rakip takım taraftarları alınmayacak
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