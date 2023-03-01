Fenerbahçe'den deplasman yasağı kararına karşı başvuru

Kayseri İl Güvenlik Kurulu, 4 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak Kayserispor - Fenerbahçe karşılaşmasında güvenlik gerekçesiyle sarı lacivertlilerin deplasman tribününe girmemesi yönünde karar almıştı.
Fenerbahçe, Kayseri İl Güvenlik Kurulu'nun Kayserispor - Fenerbahçe karşılaşmasında misafir takım taraftarının tribünlere alınmaması kararı üzerine yürütmeyi durdurma başvurusu yapacağını açıkladı.
Kayseri İl Güvenlik Kurulu, Süper Lig'in 24. haftasında 4 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak Kayserispor - Fenerbahçe karşılaşmasında güvenlik gerekçesiyle sarı lacivertlilerin deplasman tribününe girmemesi yönünde karar almıştı.
Sarı lacivertliler, yürütmeyi durdurma başvurusu yapacaklarını "Türk futbol tarihine adalet yoksunu kara bir leke olarak geçecek kararın tebligatı tarafımıza ulaşmıştır. Kulübümüz her şeye rağmen hukukun üstünlüğüne inanarak, bu karar ile ilgili yürütmeyi durdurma başvurusu yapacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" cümleleriyle paylaştı.