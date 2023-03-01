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Spor

Fenerbahçe'den deplasman yasağı kararına karşı başvuru

Fenerbahçe, hafta sonu oynanacak olan Kayserispor-Fenerbahçe maçı ile ilgili Kayseri İl Güvenli Kurulu'nun aldığı deplasman yasağı kararı ile ilgili yürütmeyi durdurma başvurusu yapacağını duyurdu. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

11:50 . 1/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Kayseri İl Güvenlik Kurulu, 4 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak Kayserispor - Fenerbahçe karşılaşmasında güvenlik gerekçesiyle sarı lacivertlilerin deplasman tribününe girmemesi yönünde karar almıştı.

Kayseri İl Güvenlik Kurulu, 4 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak Kayserispor - Fenerbahçe karşılaşmasında güvenlik gerekçesiyle sarı lacivertlilerin deplasman tribününe girmemesi yönünde karar almıştı.

Fenerbahçe, Kayseri İl Güvenlik Kurulu'nun Kayserispor - Fenerbahçe karşılaşmasında misafir takım taraftarının tribünlere alınmaması kararı üzerine yürütmeyi durdurma başvurusu yapacağını açıkladı.


Kayseri İl Güvenlik Kurulu, Süper Lig'in 24. haftasında 4 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak Kayserispor - Fenerbahçe karşılaşmasında güvenlik gerekçesiyle sarı lacivertlilerin deplasman tribününe girmemesi yönünde karar almıştı.


Sarı lacivertliler, yürütmeyi durdurma başvurusu yapacaklarını "Türk futbol tarihine adalet yoksunu kara bir leke olarak geçecek kararın tebligatı tarafımıza ulaşmıştır. Kulübümüz her şeye rağmen hukukun üstünlüğüne inanarak, bu karar ile ilgili yürütmeyi durdurma başvurusu yapacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" cümleleriyle paylaştı.




#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Kayserispor
#Deplasman Yasağı
2 saat önce
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Fenerbahçe'den deplasman yasağı kararına karşı başvuru
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