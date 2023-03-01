Fenerbahçe'den deplasman yasağı kararına karşı başvuru

Sarı lacivertliler, yürütmeyi durdurma başvurusu yapacaklarını "Türk futbol tarihine adalet yoksunu kara bir leke olarak geçecek kararın tebligatı tarafımıza ulaşmıştır. Kulübümüz her şeye rağmen hukukun üstünlüğüne inanarak, bu karar ile ilgili yürütmeyi durdurma başvurusu yapacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" cümleleriyle paylaştı.