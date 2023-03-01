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Spor

Beşiktaş'ta Fabio Borini ısrarı

Beşiktaş, ara transfer dönemini Fabio Borini ile kapatmak istiyor. Siyah beyazlılar, Fatih Karagümrük ile görüşmeleri anlaşma noktasına getirse de yabancı kontenjanını açmak için Kevin N'Koudou'nun ayrılığını bekliyor.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
09:36 . 1/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Fabio Borini

Fabio Borini

Ara transfer döneminin hızlı takımı Beşiktaş, 5 Mart'ta kapanacak olan transfer dönemi öncesi son hamlesini yapmak istiyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in istediği Fabio Borini için girişimlerde bulunan siyah beyazlılar, bu konuda hem Fatih Karagümrük'ü hem de kadroda düşünülmeyen Kevin N'Koudou'yu ikna etmeye çalışıyor.


N'Koudou gidecek Borini gelecek

Ara transfer döneminde bazı oyuncularla yollarını ayıran Beşiktaş, bu konuda N'Koudou'yu da ikna etmeye çalışıyor. Transfer görüşmesi yapması için kolaylık sağlanan Kamerunlu futbolcu, takımdan ayrıldığında Fabio Borini kadroya katılacak.


Sol kanat planı

Şenol Güneş, Antalyaspor maçından sonra N'Koudou ile ilgili soruya, "Şu anda düşünmediğimiz oyuncu diyebiliriz. N'Koudou'nun sakatlık sıkıntısı yok. Gitme durumu var, gidip gitmeyeceğine kendi karar verecek" şeklinde cevap vermişti. Beşiktaş'ta plan işlerse, sol kanadın yeni ismi Borini olacak.




#Beşiktaş
#Fabio Borini
#Transfer haberleri
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Beşiktaş'ta Fabio Borini ısrarı
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