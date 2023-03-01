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Spor

Brighton Ferdi Kadıoğlu için devreye girdi

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'na, birçok takımdan teklif gelmeye devam ediyor. Son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton, Ferdi Kadıoğlu için devreye girdi.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
13:55 . 1/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Transfermarkt verilerine göre oyuncunun güncel piyasa değeri 12 milyon euro

Transfermarkt verilerine göre oyuncunun güncel piyasa değeri 12 milyon euro

Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, Avrupa devlerinin radarına girmiş durumda. Sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan milli oyuncuya, birçok takımdan teklif gelmeye devam ediyor.


Detaylı rapor hazırlanacak

Son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'da, Ferdi Kadıoğlu'nun transferi için devreye girdi. İngiliz ekibinin gözlemcilerinin Ferdi Kadıoğlu'nu izleyip, detaylı bir rapor hazırlayacakları öğrenildi. Brighton'da, Tariq Lamptey'in satılması halinde ilk hedefin Ferdi Kadıoğlu olduğu kaydedildi.


Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nu 2018 yılında NEC Nijmegen'den 1.4 milyon euroya kadrosuna katmıştı. Geçtiğimiz sezon oyuncunun sözleşmesini uzatan sarı-lacivertliler, Ferdi Kadıoğlu'nun bonservis bedelini 20 milyon euro olarak belirledi. Transfermarkt verilerine göre oyuncunun güncel piyasa değeri 12 milyon euro. Bu sezon Ferdi Kadıoğlu çıktığı 31 karşılaşmada 3 asistle oynadı.





#Fenerbahçe
#Ferdi Kadıoğlu
#Brighton
1 saat önce
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Brighton Ferdi Kadıoğlu için devreye girdi
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