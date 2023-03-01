Brighton Ferdi Kadıoğlu için devreye girdi

Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, Avrupa devlerinin radarına girmiş durumda. Sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan milli oyuncuya, birçok takımdan teklif gelmeye devam ediyor.





Detaylı rapor hazırlanacak

Son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'da, Ferdi Kadıoğlu'nun transferi için devreye girdi. İngiliz ekibinin gözlemcilerinin Ferdi Kadıoğlu'nu izleyip, detaylı bir rapor hazırlayacakları öğrenildi. Brighton'da, Tariq Lamptey'in satılması halinde ilk hedefin Ferdi Kadıoğlu olduğu kaydedildi.





Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nu 2018 yılında NEC Nijmegen'den 1.4 milyon euroya kadrosuna katmıştı. Geçtiğimiz sezon oyuncunun sözleşmesini uzatan sarı-lacivertliler, Ferdi Kadıoğlu'nun bonservis bedelini 20 milyon euro olarak belirledi. Transfermarkt verilerine göre oyuncunun güncel piyasa değeri 12 milyon euro. Bu sezon Ferdi Kadıoğlu çıktığı 31 karşılaşmada 3 asistle oynadı.















