Carlos Kameni Fenerbahçe'den ayrıldı

Fenerbahçe'de kadro dışı durumunda bulunan Carlos Kameni'nin inadı kırıldı ve sarı lacivertli kulübün yöneticileriyle yaptığı görüşmenin ardından takımdan ayrılma kararı aldı.
Kadroda düşünülmeyen kaleciye Espanyol ve Malaga'nın teklifte bulunduğu ve bu kulüplerle görüşmek için İspanya'ya gittiği öğrenildi.
Kameni'nin eski takımı Malaga'ya daha yakın olduğu öğrenilirken İspanya'da yapılacak görüşmelerin ardından bedelsiz olarak transferin gerçekleşmesinin beklendiği aktarıldı.
- Öte yandan Fenerbahçe'den 2 milyon Euro dolaylarında para kazanan Kameni'nin bu parasının büyük çoğunluğunu sarı lacivertlilerden temin edeceği belirtildi.
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