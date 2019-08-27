Carlos Kameni Fenerbahçe'den ayrıldı
SÜPER LİG

Carlos Kameni Fenerbahçe'den ayrıldı

Fenerbahçe'nin Kamerunlu kalecisi Carlos Kameni, sarı lacivertli yönetimle yaptığı görüşmelerin ardından İspanya'ya gitti. Tecrübeli file bekçisinin La Liga'dan 2 kulüple görüştüğü öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Carlos Kameni

Carlos Kameni

Fotoğraf: Metin Pala

Fenerbahçe'de kadro dışı durumunda bulunan Carlos Kameni'nin inadı kırıldı ve sarı lacivertli kulübün yöneticileriyle yaptığı görüşmenin ardından takımdan ayrılma kararı aldı.

Kadroda düşünülmeyen kaleciye Espanyol ve Malaga'nın teklifte bulunduğu ve bu kulüplerle görüşmek için İspanya'ya gittiği öğrenildi.

Kameni'nin eski takımı Malaga'ya daha yakın olduğu öğrenilirken İspanya'da yapılacak görüşmelerin ardından bedelsiz olarak transferin gerçekleşmesinin beklendiği aktarıldı.

  • Öte yandan Fenerbahçe'den 2 milyon Euro dolaylarında para kazanan Kameni'nin bu parasının büyük çoğunluğunu sarı lacivertlilerden temin edeceği belirtildi.

Fenerbahçe için ses getiren Anderson Talisca iddiası
Fenerbahçe için ses getiren Anderson Talisca iddiası

Yeni sezona yaptığı flaş transferlerle giren ve çıktığı 2 resmi maçta 2 galibiyet elde eden Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı lacivertlilere yakınlığıyla bilinen gazeteci Ahmet Ercanlar'ın verdiği bilgiye göre Anderson Talisca, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildi. Ercanlar, Brezilyalı yıldızın geçen hafta itibarıyla sarı lacivertlilere önerildiğini ancak bu transferin reddedildiğini söyledi.Fenerbahçe'nin Talisca için 8 milyon euro ödemesi gerektiğini söyleyen tecrübeli gazeteci, sarı lacivertlilerin bonservisi elinde olan Ben Arfa ile görüştüğünü belirtti.Anderson Talisca, Çin ekibi Guangzhou Evergrande'de çıktığı 34 maçta 28 gol attı, 8 de asist yaptı.Video: Talisca şov yapmaya devam ediyor

Fenerbahçe Rami'yi açıkladı
Fenerbahçe Rami'yi açıkladı

Fenerbahçe, Adil Rami'yi kadrosuna kattığını açıkladı.33 yaşındaki futbolcu için Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde sportif direktör Damien Comolli de hazır bulundu.Oyuncu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.Kulüpten yapılan açıklamada "Adil Rami’ye Fenerbahçe’ye ‘hoş geldin’ diyor, sarı lacivertli forma altında başarılar diliyoruz" denildi.Geride kalan sezonu Ligue 1 takımlarından Olympique Marsilya'da tamamlayan Rami, 21 resmi maçta oynadı. Fransa Milli Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası'nı kazandığı kadroda da yer alan 33 yaşındaki stoper, kariyerinde ayrıca Lille, Valencia, Sevilla ve Milan formalarını terletti.A D I L R A M I. 📢👉 https://t.co/DGfG2VUNO6 pic.twitter.com/Dy5wma8nnC&mdash; Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 27 Ağustos 2019

Emenike'nin yeni takımı belli oldu
Emenike'nin yeni takımı belli oldu

Son olarak Yunanistan Süper Lig'i ekiplerinden Olympiakos'un kadrosunda bulunan ve bonservisi elinde olan Nijeryalı futbolcu Emenike'nin yeni adresi Belçika oldu.32 yaşındaki golcü oyuncu, Fenerbahçe eski idari menajeri Hasan Çetinkaya'nın 2. başkanlığını yaptığı Westerlo ile anlaşmaya vardı. Belçika ekibiyle idmanlara çıkan Emenike'nin kısa süre içerisinde resmi sözleşmeye imza atacağı ifade edildi.Emenike daha önce Türkiye'de Karabükspor ve Fenerbahçe formaları giymişti.Een nieuw gezicht op de training vanmorgend! KVC Westerlo is in gesprek met Emmanuel Emenike. In afwachting van een mogelijke overeenkomst traint hij alvast mee met onze Kemphanen. 😄 #kvcwesterlo #EnAllemaalSamen pic.twitter.com/BFxCWZB8Rf&mdash; KVC Westerlo (@KVCWesterlo) 27 Ağustos 2019

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