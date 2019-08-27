Fenerbahçe Rami'yi açıkladı
SÜPER LİG

Fenerbahçe Rami'yi açıkladı

Sarı-lacivertli kulüp, Fransız savunma oyuncusu Adil Rami ile 1 artı 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Adil Rami Fenerbahçe formasını giydi.

Adil Rami Fenerbahçe formasını giydi.

Fenerbahçe, Adil Rami'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

33 yaşındaki futbolcu için Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde sportif direktör Damien Comolli de hazır bulundu.

Oyuncu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Adil Rami’ye Fenerbahçe’ye ‘hoş geldin’ diyor, sarı lacivertli forma altında başarılar diliyoruz" denildi.

  • Geride kalan sezonu Ligue 1 takımlarından Olympique Marsilya'da tamamlayan Rami, 21 resmi maçta oynadı. Fransa Milli Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası'nı kazandığı kadroda da yer alan 33 yaşındaki stoper, kariyerinde ayrıca Lille, Valencia, Sevilla ve Milan formalarını terletti.


Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.