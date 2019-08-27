Fenerbahçe Rami'yi açıkladı

Fenerbahçe, Adil Rami'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
33 yaşındaki futbolcu için Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde sportif direktör Damien Comolli de hazır bulundu.
Oyuncu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Kulüpten yapılan açıklamada "Adil Rami’ye Fenerbahçe’ye ‘hoş geldin’ diyor, sarı lacivertli forma altında başarılar diliyoruz" denildi.
- Geride kalan sezonu Ligue 1 takımlarından Olympique Marsilya'da tamamlayan Rami, 21 resmi maçta oynadı. Fransa Milli Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası'nı kazandığı kadroda da yer alan 33 yaşındaki stoper, kariyerinde ayrıca Lille, Valencia, Sevilla ve Milan formalarını terletti.
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