Fenerbahçe için ses getiren Anderson Talisca iddiası

Yeni sezona yaptığı flaş transferlerle giren ve çıktığı 2 resmi maçta 2 galibiyet elde eden Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi.

Sarı lacivertlilere yakınlığıyla bilinen gazeteci Ahmet Ercanlar'ın verdiği bilgiye göre Anderson Talisca, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildi. Ercanlar, Brezilyalı yıldızın geçen hafta itibarıyla sarı lacivertlilere önerildiğini ancak bu transferin reddedildiğini söyledi.

Fenerbahçe'nin Talisca için 8 milyon euro ödemesi gerektiğini söyleyen tecrübeli gazeteci, sarı lacivertlilerin bonservisi elinde olan Ben Arfa ile görüştüğünü belirtti.

Anderson Talisca, Çin ekibi Guangzhou Evergrande'de çıktığı 34 maçta 28 gol attı, 8 de asist yaptı.