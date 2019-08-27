Fenerbahçe için ses getiren Anderson Talisca iddiası
SÜPER LİG

Fenerbahçe için ses getiren Anderson Talisca iddiası

Yeni sezona müthiş bir giriş yapan Fenerbahçe, 2 maçta 2 galibiyet elde ederken transferde de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Adil Rami'yi transfer eden sarı lacivertlilerde gündeme Anderson Talisca geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Anderson Talisca

Anderson Talisca

Fotoğraf: Onur Çoban

Yeni sezona yaptığı flaş transferlerle giren ve çıktığı 2 resmi maçta 2 galibiyet elde eden Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi.

Sarı lacivertlilere yakınlığıyla bilinen gazeteci Ahmet Ercanlar'ın verdiği bilgiye göre Anderson Talisca, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildi. Ercanlar, Brezilyalı yıldızın geçen hafta itibarıyla sarı lacivertlilere önerildiğini ancak bu transferin reddedildiğini söyledi.

Fenerbahçe'nin Talisca için 8 milyon euro ödemesi gerektiğini söyleyen tecrübeli gazeteci, sarı lacivertlilerin bonservisi elinde olan Ben Arfa ile görüştüğünü belirtti.

Anderson Talisca, Çin ekibi Guangzhou Evergrande'de çıktığı 34 maçta 28 gol attı, 8 de asist yaptı.

Talisca şov yapmaya devam ediyor
Diğer

Talisca şov yapmaya devam ediyor

Beşiktaş'tan Çin Ligi'nde Guangzhou Evergrande takımına giden Anderson Talisca gollerine devam ediyor. Guangzhou Evergrande ile Henan Jianye arasında oynanan karşılaşmada Anderson Talisca 6.maçında 7.kez fileleri sarstı.

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