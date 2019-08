Danimarkalı futbolcu Zanka Fenerbahçe'de

Fenerbahçe’nin bir süredir transfer için görüştüğü Danimarkalı stoper Zanka, resmi olarak Fenerbahçe'de.

Fenerbahçe Kulübü, Danimarkalı futbolcu Mathias Jorgensen'i (Zanka) transfer ettiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki savunma oyuncusuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, oyuncunun eski kulübü Huddersfield Town ile anlaşmaya varıldığı kaydedilerek, "Oyuncumuza Fenerbahçe'ye hoş geldin diyor, 'Çubuklu' ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." denildi.

Zanka: Burası Türkiye'nin en büyük kulübü Harika hissettiğini dile getiren Zanka, "Sahaya çıkarak çubukluyu giymek için sabırsızlanıyorum. Bu anı uzun süredir bekliyordum. Transfer gerçekleştiği için çok mutluyum. Nihayet yeni evimdeyim. Benim hedefim kazanmak, olabildiğince çok başarı elde etmek. Şampiyon olmak istiyorum. Her zaman Fenerbahçe hakkında bilgim vardı. Zaten Fenerbahçe bilinen bir kulüp. Taraftarları dünyanın her yerinde. Bu yüzden benim için Fenerbahçe'ye gelmek çok büyük bir adım. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü İstanbul'a geldiğim ilk andan beri hissetmeye başladım. Saygı duyulacak bir büyüklüğe sahipler. Bu yüzden sahaya çıkmak ve çubukluyu giymek için sabırsızlanıyorum. Bu benim kariyerim için gurur verici bir an olacak. Kız arkadaşım ve ailem de bir an önce buraya gelerek beni ziyaret etmek ve Fenerbahçe ruhunu hissetmek için sabırsızlanıyorlar" dedi.Zanka, taraftarlara da mesaj gönderirken, "Burası Türkiye'nin en büyük kulübü. Her zaman zirvede olmalıyız. Oynayacağımız her maçta savaşacağız ve sezon sonunda olmamız gereken yerde yani zirvede olacağız" ifadelerini kullandı.Öte yandan Zanka, Fenerbahçe kulüp tesislerini gezerek incelemelerde bulundu ve çalışma gerçekleştirdi.

PSV'DE forma giydi

Gambiya asıllı oyuncu Kopenhag'da parladı. Asıl ismi Mathias Jorgensen olan oyuncu Zanka adıyla tanınıyor. 2012 yılında PSV'ye transfer olan Zanka 2014'te Kopenhag'a geri döndü. 2017'de 2.7 milyon euro bonservis bedeliyle Hudddersfield'e gittive iki sezondur İngiliz ekibinin formasını giyiyor. Kulüp kariyerinde 382 maça çıkan Zanka 24 gol atarken 10 asist yaptı.

Zanka, Danimarka Milli Takımı'nda 23 kez forma giydi ve 2 gol kaydetti.

