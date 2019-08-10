Danimarkalı futbolcu Zanka Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Kulübü, Danimarkalı futbolcu Mathias Jorgensen'i (Zanka) transfer ettiğini açıkladı.
Haber MerkeziAA
Fenerbahçe’nin bir süredir transfer için görüştüğü Danimarkalı stoper Zanka, resmi olarak Fenerbahçe'de.
Fenerbahçe Kulübü, Danimarkalı futbolcu Mathias Jorgensen'i (Zanka) transfer ettiğini açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki savunma oyuncusuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, oyuncunun eski kulübü Huddersfield Town ile anlaşmaya varıldığı kaydedilerek, "Oyuncumuza Fenerbahçe'ye hoş geldin diyor, 'Çubuklu' ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." denildi.
PSV'DE forma giydi
Gambiya asıllı oyuncu Kopenhag'da parladı. Asıl ismi Mathias Jorgensen olan oyuncu Zanka adıyla tanınıyor. 2012 yılında PSV'ye transfer olan Zanka 2014'te Kopenhag'a geri döndü. 2017'de 2.7 milyon euro bonservis bedeliyle Hudddersfield'e gittive iki sezondur İngiliz ekibinin formasını giyiyor. Kulüp kariyerinde 382 maça çıkan Zanka 24 gol atarken 10 asist yaptı.
Zanka, Danimarka Milli Takımı'nda 23 kez forma giydi ve 2 gol kaydetti.
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