İsmail Çipe Kayserispor'da
SÜPER LİG

İsmail Çipe Kayserispor'da

Kayserispor, Galatasaray'dan 24 yaşındaki file bekçisi İsmail Çipe'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

Haber Merkezi IHA
İsmail Çipe, yeni takımının formasıyla poz verdi.

İsmail Çipe, yeni takımının formasıyla poz verdi.

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, Galatasaray’da forma giyen genç kaleci İsmail Çipe’yi transfer etti.

Sarı-kırmızılılar, genç eldiven ile 2 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Sözleşmenin hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.


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