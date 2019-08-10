İsmail Çipe Kayserispor'da

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, Galatasaray’da forma giyen genç kaleci İsmail Çipe’yi transfer etti.

Sarı-kırmızılılar, genç eldiven ile 2 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Sözleşmenin hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.

Kayserispor, Galatasaray'dan kaleci İsmail Çipe'yi 2 yıllığına kiraladı✍ pic.twitter.com/sFgwcCYAua — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 10 Ağustos 2019