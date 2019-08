Zanka: Burası Türkiye’nin en büyük kulübü

Harika hissettiğini dile getiren Zanka, "Sahaya çıkarak çubukluyu giymek için sabırsızlanıyorum. Bu anı uzun süredir bekliyordum. Transfer gerçekleştiği için çok mutluyum. Nihayet yeni evimdeyim. Benim hedefim kazanmak, olabildiğince çok başarı elde etmek. Şampiyon olmak istiyorum. Her zaman Fenerbahçe hakkında bilgim vardı. Zaten Fenerbahçe bilinen bir kulüp. Taraftarları dünyanın her yerinde. Bu yüzden benim için Fenerbahçe’ye gelmek çok büyük bir adım. Fenerbahçe’nin büyüklüğünü İstanbul’a geldiğim ilk andan beri hissetmeye başladım. Saygı duyulacak bir büyüklüğe sahipler. Bu yüzden sahaya çıkmak ve çubukluyu giymek için sabırsızlanıyorum. Bu benim kariyerim için gurur verici bir an olacak. Kız arkadaşım ve ailem de bir an önce buraya gelerek beni ziyaret etmek ve Fenerbahçe ruhunu hissetmek için sabırsızlanıyorlar" dedi.

Zanka, taraftarlara da mesaj gönderirken, "Burası Türkiye’nin en büyük kulübü. Her zaman zirvede olmalıyız. Oynayacağımız her maçta savaşacağız ve sezon sonunda olmamız gereken yerde yani zirvede olacağız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Zanka, Fenerbahçe kulüp tesislerini gezerek incelemelerde bulundu ve çalışma gerçekleştirdi.

Beşiktaş Panathinaikos ile berabere kaldı Beşiktaş, yeni sezon çalışmaları kapsamında 7. maçı ve son hazırlık maçında Yunan temsilcisi Panathinaikos ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, mücadelenin hem 11'inde hem de yedeklerde Jermain Lens ve Isimat Mirian dışında genç futbolcuları seçti.Siyah-beyazlılar mücadeleye; Ersin Destanoğlu, Kerem Kalafat, Isimat Mirin, Erdoğan Kaya, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin, Jeremain Lens, Muhayer Oktay, Orkan Çınar ve Umut Nayir 11'i ile başladı.Pana'da ise Teknik Direktör Georgis Donis; Kotsaris Konstantinos, Mollo Johan, Apostolakis Konstantinos, Vergos Nikolaos, Kourmpelis Dimitrios, Nunes Johao, Theocharis Evangelos, Mavrommatis Thefanis, Zagaritis Vasilios, Konan Christian ve Kampetsis Anargiros 11'ine şans verdi.Karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu, Candaş Elbil, Kemal Mavi ve İlker Yasin Avcı hakem dörtlüsü yönetti.İlk yarı Beşiktaş attıMüsabakanın 12. dakikasında ceza sahası içine sol tarafından giren Lens'in pasında Erdem Seçgin boş kaleye meşin yuvarlağı gönderdi ve siyah-beyazlılar 1-0 öne geçti. 38. dakikada Muhayer sahneye çıktı ve Orkan'ın pasında topu filelerle buluşturarak skoru 2-0 yaptı. İlk yarı Kartal'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.Panathinaikos ikinci yarı eşitliği yakaladıİkinci yarıya Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı sahaya aynı 11'i ile çıktı. Maçın 55. dakikasında Panathinaikos Macheda ile gol çok yaklaştı. Kaleci Ersin ile karşı karşıya kalan Macheda'nın vuruşunu Ersin kurtardı. 61. dakikada Yunan ekibi farkı 1'e indirdi. Insua'nın pasında ceza sahası içinde topu alan Donis'in vuruşunda Mirin'e de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. Karşılaşmanın 80. dakikasında savunma arkasında sarkan Donis, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 2-2'ye getirdi. Müsabakanın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca 90 dakika 2-2 eşitlikle tamamlandı.Beşiktaş'ta Oğuzhan Akgün (Orkan Çınar dk. 67), Ahmet Gülay (Kerem Kalafat dk. 77), İlkay İşler (Lens dk. 82), Almos Kaan Malafat (Umut Nayir dk. 90) değişiklikleri oldu.

Kupanın sahibi Sivasspor Sivasspor Kulübü tarafından geleneksel olarak düzenlenen Cumhuriyet Kupası'nda Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe karşılaştı.Sarı lacivertlileri 2-1 mağlup eden Sivasspor, kupanın sahibi oldu. Yiğidolara kupayı getiren golleri Caner Osmanpaşa ve Mert Yandaş kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golü ise Max Kruse'den geldi.Sivasspor: Samassa; Goiano, Appindangoye, Caner, Ziya, Cofie, Hakan Arslan, Mert Hakan, Erdoğan, Emre Kılınç, Yatabare.Fenerbahçe: Altay; Murat, Okan, Jailson, Abdülcebrail, Ozan, Emre, Ferdi, Kruse, Moses, Muriqi.