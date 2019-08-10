Kupanın sahibi Sivasspor
SÜPER LİG

Kupanın sahibi Sivasspor

Cumhuriyet Kupası'nda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Sivasspor, kupanın sahibi oldu.

Fatma Çelik Yeni Şafak
Sarı lacivertlileri 2-1 mağlup eden Sivasspor, kupanın sahibi oldu.

Sarı lacivertlileri 2-1 mağlup eden Sivasspor, kupanın sahibi oldu.

Sivasspor Kulübü tarafından geleneksel olarak düzenlenen Cumhuriyet Kupası'nda Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe karşılaştı.

Sarı lacivertlileri 2-1 mağlup eden Sivasspor, kupanın sahibi oldu. Yiğidolara kupayı getiren golleri Caner Osmanpaşa ve Mert Yandaş kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golü ise Max Kruse'den geldi.

Sivasspor: Samassa; Goiano, Appindangoye, Caner, Ziya, Cofie, Hakan Arslan, Mert Hakan, Erdoğan, Emre Kılınç, Yatabare.

Fenerbahçe: Altay; Murat, Okan, Jailson, Abdülcebrail, Ozan, Emre, Ferdi, Kruse, Moses, Muriqi.

Danimarkalı futbolcu Zanka Fenerbahçe'de
Danimarkalı futbolcu Zanka Fenerbahçe'de

Fenerbahçe’nin bir süredir transfer için görüştüğü Danimarkalı stoper Zanka, resmi olarak Fenerbahçe'de.Fenerbahçe Kulübü, Danimarkalı futbolcu Mathias Jorgensen'i (Zanka) transfer ettiğini açıkladı.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki savunma oyuncusuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.Açıklamada, oyuncunun eski kulübü Huddersfield Town ile anlaşmaya varıldığı kaydedilerek, "Oyuncumuza Fenerbahçe'ye hoş geldin diyor, 'Çubuklu' ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." denildi.Zanka: Burası Türkiye’nin en büyük kulübüPSV'DE forma giydiGambiya asıllı oyuncu Kopenhag'da parladı. Asıl ismi Mathias Jorgensen olan oyuncu Zanka adıyla tanınıyor. 2012 yılında PSV'ye transfer olan Zanka 2014'te Kopenhag'a geri döndü. 2017'de 2.7 milyon euro bonservis bedeliyle Hudddersfield'e gittive iki sezondur İngiliz ekibinin formasını giyiyor. Kulüp kariyerinde 382 maça çıkan Zanka 24 gol atarken 10 asist yaptı.Zanka, Danimarka Milli Takımı'nda 23 kez forma giydi ve 2 gol kaydetti.Danimarkalı futbolcu Zanka Fenerbahçe'deİsmail Çipe Kayserispor'da

İsmail Çipe Kayserispor'da
İsmail Çipe Kayserispor'da

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, Galatasaray’da forma giyen genç kaleci İsmail Çipe’yi transfer etti. Sarı-kırmızılılar, genç eldiven ile 2 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.Kulüpten yapılan açıklamada "Sözleşmenin hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.Kayserispor, Galatasaray&#39;dan kaleci İsmail Çipe&#39;yi 2 yıllığına kiraladı✍ pic.twitter.com/sFgwcCYAua&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 10 Ağustos 2019

Bursaspor'da Olcay Şahan sesleri
Bursaspor'da Olcay Şahan sesleri

Mali kriz ile boğuşan Bursaspor Kulübü’nde ana gündemi oluşturan transfer tahtasının açılmasına yönelik çalışmalar sonuç veriyor. Yeşil-beyazlı yönetim, bu noktada büyük aşama kaydederken, Kurban Bayramı’nın ardından transfer tahtasının resmen açılacağı gelen bilgiler arasında.Bunun etrafında birçok oyuncu ile görüşmelerini sürdüren Bursaspor yönetiminin, tahtanın resmi olarak açılmasının ardından transferleri de birer birer açıklaması bekleniyor.Bursaspor Kulübü’nün yeni sezon için ilk olarak düşündüğü isimlerden biri de Olcay Şahan oldu. Bursaspor Sportif Direktörü Selçuk Erdoğan, daha önce de birçok kez yeşil beyazlı ekibin gündeminde bulunan Olcay Şahan ile görüşme gerçekleştirirken, 32 yaşındaki oyuncunun ekonomik şartlar nedeniyle düşünmek için süre istediği öğrenildi.Trabzonspor ile yollarını ayırmasının ardından boşa çıkan ve Bursaspor’un teklifine sıcak bakan Olcay’ın, transfer tahtasının açılması sonrası imza atacağı ön görülüyor.Olcay Şahan dışında birçok isimle de görüşen Bursaspor yönetimi, transferleri ise lig başlangıcına yetiştirmek için çaba harcıyor.Bursaspor’un teklifine sıcak bakan Olcay Şahan, transfer tahtasının açılması sonrasında yeşil-beyazlı kulübe imza atacak.(🖇DHA) pic.twitter.com/6G7HfDriQB&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 10 Ağustos 2019

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.