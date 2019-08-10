Kupanın sahibi Sivasspor

Sivasspor Kulübü tarafından geleneksel olarak düzenlenen Cumhuriyet Kupası'nda Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe karşılaştı.

Sarı lacivertlileri 2-1 mağlup eden Sivasspor, kupanın sahibi oldu. Yiğidolara kupayı getiren golleri Caner Osmanpaşa ve Mert Yandaş kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golü ise Max Kruse'den geldi.

Sivasspor: Samassa; Goiano, Appindangoye, Caner, Ziya, Cofie, Hakan Arslan, Mert Hakan, Erdoğan, Emre Kılınç, Yatabare.

Fenerbahçe: Altay; Murat, Okan, Jailson, Abdülcebrail, Ozan, Emre, Ferdi, Kruse, Moses, Muriqi.

Danimarkalı futbolcu Zanka Fenerbahçe'de Fenerbahçe’nin bir süredir transfer için görüştüğü Danimarkalı stoper Zanka, resmi olarak Fenerbahçe'de.Fenerbahçe Kulübü, Danimarkalı futbolcu Mathias Jorgensen'i (Zanka) transfer ettiğini açıkladı.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki savunma oyuncusuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.Açıklamada, oyuncunun eski kulübü Huddersfield Town ile anlaşmaya varıldığı kaydedilerek, "Oyuncumuza Fenerbahçe'ye hoş geldin diyor, 'Çubuklu' ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." denildi.Zanka: Burası Türkiye’nin en büyük kulübüPSV'DE forma giydiGambiya asıllı oyuncu Kopenhag'da parladı. Asıl ismi Mathias Jorgensen olan oyuncu Zanka adıyla tanınıyor. 2012 yılında PSV'ye transfer olan Zanka 2014'te Kopenhag'a geri döndü. 2017'de 2.7 milyon euro bonservis bedeliyle Hudddersfield'e gittive iki sezondur İngiliz ekibinin formasını giyiyor. Kulüp kariyerinde 382 maça çıkan Zanka 24 gol atarken 10 asist yaptı.Zanka, Danimarka Milli Takımı'nda 23 kez forma giydi ve 2 gol kaydetti.Danimarkalı futbolcu Zanka Fenerbahçe'deİsmail Çipe Kayserispor'da

İsmail Çipe Kayserispor'da Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, Galatasaray’da forma giyen genç kaleci İsmail Çipe’yi transfer etti. Sarı-kırmızılılar, genç eldiven ile 2 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.Kulüpten yapılan açıklamada "Sözleşmenin hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.Kayserispor, Galatasaray'dan kaleci İsmail Çipe'yi 2 yıllığına kiraladı✍ pic.twitter.com/sFgwcCYAua— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 10 Ağustos 2019