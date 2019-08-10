Beşiktaş Panathinaikos ile berabere kaldı

Beşiktaş, yeni sezon çalışmaları kapsamında 7. maçı ve son hazırlık maçında Yunan temsilcisi Panathinaikos ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, mücadelenin hem 11’inde hem de yedeklerde Jermain Lens ve Isimat Mirian dışında genç futbolcuları seçti.

Siyah-beyazlılar mücadeleye; Ersin Destanoğlu, Kerem Kalafat, Isimat Mirin, Erdoğan Kaya, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin, Jeremain Lens, Muhayer Oktay, Orkan Çınar ve Umut Nayir 11’i ile başladı.

Pana’da ise Teknik Direktör Georgis Donis; Kotsaris Konstantinos, Mollo Johan, Apostolakis Konstantinos, Vergos Nikolaos, Kourmpelis Dimitrios, Nunes Johao, Theocharis Evangelos, Mavrommatis Thefanis, Zagaritis Vasilios, Konan Christian ve Kampetsis Anargiros 11’ine şans verdi.

Karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu, Candaş Elbil, Kemal Mavi ve İlker Yasin Avcı hakem dörtlüsü yönetti.

İlk yarı Beşiktaş attı

Müsabakanın 12. dakikasında ceza sahası içine sol tarafından giren Lens’in pasında Erdem Seçgin boş kaleye meşin yuvarlağı gönderdi ve siyah-beyazlılar 1-0 öne geçti. 38. dakikada Muhayer sahneye çıktı ve Orkan’ın pasında topu filelerle buluşturarak skoru 2-0 yaptı. İlk yarı Kartal’ın 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

Panathinaikos ikinci yarı eşitliği yakaladı

İkinci yarıya Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı sahaya aynı 11’i ile çıktı. Maçın 55. dakikasında Panathinaikos Macheda ile gol çok yaklaştı. Kaleci Ersin ile karşı karşıya kalan Macheda’nın vuruşunu Ersin kurtardı. 61. dakikada Yunan ekibi farkı 1’e indirdi. Insua’nın pasında ceza sahası içinde topu alan Donis’in vuruşunda Mirin’e de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. Karşılaşmanın 80. dakikasında savunma arkasında sarkan Donis, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 2-2’ye getirdi. Müsabakanın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca 90 dakika 2-2 eşitlikle tamamlandı.

Beşiktaş’ta Oğuzhan Akgün (Orkan Çınar dk. 67), Ahmet Gülay (Kerem Kalafat dk. 77), İlkay İşler (Lens dk. 82), Almos Kaan Malafat (Umut Nayir dk. 90) değişiklikleri oldu.

Kupanın sahibi Sivasspor Sivasspor Kulübü tarafından geleneksel olarak düzenlenen Cumhuriyet Kupası'nda Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe karşılaştı.Sarı lacivertlileri 2-1 mağlup eden Sivasspor, kupanın sahibi oldu. Yiğidolara kupayı getiren golleri Caner Osmanpaşa ve Mert Yandaş kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golü ise Max Kruse'den geldi.Sivasspor: Samassa; Goiano, Appindangoye, Caner, Ziya, Cofie, Hakan Arslan, Mert Hakan, Erdoğan, Emre Kılınç, Yatabare.Fenerbahçe: Altay; Murat, Okan, Jailson, Abdülcebrail, Ozan, Emre, Ferdi, Kruse, Moses, Muriqi.Danimarkalı futbolcu Zanka Fenerbahçe'deİsmail Çipe Kayserispor'daBursaspor'da Olcay Şahan sesleri

Danimarkalı futbolcu Zanka Fenerbahçe'de Fenerbahçe’nin bir süredir transfer için görüştüğü Danimarkalı stoper Zanka, resmi olarak Fenerbahçe'de.Fenerbahçe Kulübü, Danimarkalı futbolcu Mathias Jorgensen'i (Zanka) transfer ettiğini açıkladı.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki savunma oyuncusuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.Açıklamada, oyuncunun eski kulübü Huddersfield Town ile anlaşmaya varıldığı kaydedilerek, "Oyuncumuza Fenerbahçe'ye hoş geldin diyor, 'Çubuklu' ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." denildi.Zanka: Burası Türkiye’nin en büyük kulübüPSV'DE forma giydiGambiya asıllı oyuncu Kopenhag'da parladı. Asıl ismi Mathias Jorgensen olan oyuncu Zanka adıyla tanınıyor. 2012 yılında PSV'ye transfer olan Zanka 2014'te Kopenhag'a geri döndü. 2017'de 2.7 milyon euro bonservis bedeliyle Hudddersfield'e gittive iki sezondur İngiliz ekibinin formasını giyiyor. Kulüp kariyerinde 382 maça çıkan Zanka 24 gol atarken 10 asist yaptı.Zanka, Danimarka Milli Takımı'nda 23 kez forma giydi ve 2 gol kaydetti.Danimarkalı futbolcu Zanka Fenerbahçe'deİsmail Çipe Kayserispor'da