Dursun Özbek: "Sporcularımızın birçoğu yardım için maaşlarından vazgeçti"

Galatasaray olarak başlattıkları yardım kampanyasıyla ilgili de konuşan Özbek, "Buradaki faaliyetler 6 Şubat sabahı saat 09.00'da başladı. Hala devam ediyor. Dünyanın yardım için koştuğu bir dönemde Galatasaray olarak birçok şeyi yaptık, başarılı da olduk ama bana göre bu yetmez. Kısa sürede hallolacak bir felaket değil. Devletimiz, her türlü büyük çabayla depremin yaralarını sarmak için elinden geleni yapıyor. Ancak vatandaşların, bizlerin ve Galatasaray gibi büyük bir camianın da bu yaraları sarmak için yapması gereken çok şey var" şeklinde konuştu.

Hem yönetim hem de kulüp bünyesinde bulunan sporcuların yardım kampanyasına destek olduğunu vurgulayan Dursun Özbek, "Yaptığımız her yardımı bölgeye ve köylerde, mezralardaki ihtiyaç sahiplerine kadar ulaştırdık. Bu konuda devletimizin her kademesinden teşekkür telefonu aldım. Bu çalışmalarda emeği geçen herkese büyük bir teşekkürü borç biliyorum. Burada sadece bağış toplamak yeterli değil. Bu işin finansal tarafını da yönetmek gerekiyor. Yönetim kurulundaki arkadaşlarım, ne yapıyorsak hiç sorgulamadan finansal yapının oluşması için gerekeni yaptı. Herkes o kadar sorumluluk aldı ki bazı şeyler insanı şaşırtıyor. Sporcularımızın birçoğu yardım faaliyetlerini desteklemek için aylık maaşlarını almaktan vazgeçti. Derneklerimiz, gittiğimiz her bölgede yardım dağıtımında destek verdi" açıklamasında bulundu.