Dursun Özbek: "Sporcularımızın birçoğu yardım için maaşlarından vazgeçti"

Galatasaray Spor Kulübü şubat ayı divan kurulu olağan toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda deprem felaketi sonrası koordine edilen çalışmalar ve önümüzdeki dönemler için belirlenen yol haritasıyla ilgili Galatasaray camiası ve kamuoyuna bilgilendirme yapıldı.





Toplantıda konuşan Başkan Dursun Özbek, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde hissedilen depremlerle ilgili olarak, "6 Şubat'tan beri evimizde, kulübümüzde, iş yerimizde bu felaketin acılarını yaşıyoruz. İletişimin çok kuvvetli olduğu bu dönemde sanki deprem evimizde olmuşçasına şahitlik ediyoruz. 'Asrın felaketi' olarak nitelendiriliyor. Gerçekten öyle. Hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Ailelerine ve yakınlarına Allah sabır versin. Şu anda enkaz altından vatandaşlarımız kurtarılmaya çalışılıyor ve birçok yaralı vatandaşımız var. Onlara da acil şifalar diliyorum. Allah memleketimizi bu tür felaketlerden korusun" diye konuştu.

"Memleket tutkusu bize bunu emrediyor"

Depremin hemen ardından kulüp olarak yardım çalışmalarına başladıklarını aktaran Özbek, "15 milyona yakın vatandaşımız büyük bir felaketin içinde zorluklarla karşı karşıya kaldı. Galatasaray olarak geçmişimize yakışan tavırla yüzde 20'si zora düşmüş, yıkılmış vatanımızın, orada yaşayan kardeşlerimizin yardımına koşmaktan başka yapacak şeyimiz yoktu. Galatasaray'daki memleket tutkusu ve vatan sevgisi bize bunu emrediyordu" dedi.





"Yapmamız gereken çok şey var"





Galatasaray olarak başlattıkları yardım kampanyasıyla ilgili de konuşan Özbek, "Buradaki faaliyetler 6 Şubat sabahı saat 09.00'da başladı. Hala devam ediyor. Dünyanın yardım için koştuğu bir dönemde Galatasaray olarak birçok şeyi yaptık, başarılı da olduk ama bana göre bu yetmez. Kısa sürede hallolacak bir felaket değil. Devletimiz, her türlü büyük çabayla depremin yaralarını sarmak için elinden geleni yapıyor. Ancak vatandaşların, bizlerin ve Galatasaray gibi büyük bir camianın da bu yaraları sarmak için yapması gereken çok şey var" şeklinde konuştu.





"Sporcularımız yardımlar için maaşından vazgeçti"

Hem yönetim hem de kulüp bünyesinde bulunan sporcuların yardım kampanyasına destek olduğunu vurgulayan Dursun Özbek, "Yaptığımız her yardımı bölgeye ve köylerde, mezralardaki ihtiyaç sahiplerine kadar ulaştırdık. Bu konuda devletimizin her kademesinden teşekkür telefonu aldım. Bu çalışmalarda emeği geçen herkese büyük bir teşekkürü borç biliyorum. Burada sadece bağış toplamak yeterli değil. Bu işin finansal tarafını da yönetmek gerekiyor. Yönetim kurulundaki arkadaşlarım, ne yapıyorsak hiç sorgulamadan finansal yapının oluşması için gerekeni yaptı. Herkes o kadar sorumluluk aldı ki bazı şeyler insanı şaşırtıyor. Sporcularımızın birçoğu yardım faaliyetlerini desteklemek için aylık maaşlarını almaktan vazgeçti. Derneklerimiz, gittiğimiz her bölgede yardım dağıtımında destek verdi" açıklamasında bulundu.

Can Çobanoğlu: "Volkan Demirel'in gözlerinden öpüyorum"

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ve Galatasaraylı eski futbolcu Gökhan Zan'a yaptıklarından dolayı teşekkürlerini ileten Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Üyesi Can Çobanoğlu ise "Rekabet başka bir şey. Son zamanlarda ölçüsünü kaçırmış ve sporun ruhuna aykırı davranışlar olsa dahi böyle günlerde bir araya gelmeyi başarmış kulüplerimiz var. Bunlar ebedi dostumuz. Fenerbahçe ve Beşiktaşlı dostlarımıza iş birliklerinden dolayı teşekkür ederim. Milli sporcumuz Volkan Demirel kardeşim de ilk uyarı fişeğini attı. Onu gözlerinden öpüyorum. Bana takımı hiç önemli değil. Yüreğinde hissettiği ay-yıldız ve bayrak sevgisi, bulunduğu yere hizmet etme sevgisi önemli. Volkan Demirel ve ailesine teşekkür ediyorum. Formamızı giyen Gökhan Zan'ın da çığlıkları vardı. Bölgeye acil yardım yetiştirilmesinde bu kardeşlerim ön ayak oldular" ifadelerini kullandı.