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Spor

Trabzonspor'un Basel maçına yoğun ilgi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarın sahasında Basel'i ağırlayacak Trabzonspor'da taraftar maça büyük ilgi gösterirken maça bir gün kala satışa açık bilet sayısı belli oldu. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

14:12 . 15/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Basel maçının tribün gelirlerini AFAD'a bağışlayacak.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Basel maçının tribün gelirlerini AFAD'a bağışlayacak.

Trabzonspor, yarın akşam UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde İsviçre'nin Basel ekibiyle karşı karşıya gelecek. Saat 20.45'te Akyazı Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Litvanya Futbol Federasyonu'ndan Donatas Rumsas yönetecek.


Biletlere yoğun ilgi


Bu maça özel kombine biletler iptal edilerek tüm biletleri satışa açan bordo-mavililerde satışa çıkan 38.500 biletin 30 bininin satıldığı ve yaklaşık 8 bin biletin kaldığı öğrenilirken, maç saatine kadar kalan tüm biletlerin de satılarak maçın kapalı gişe oynanması bekleniyor.


Türkiye'nin birçok ilinden farklı takım taraftarlarının birlikte izleyeceği maçta, kulüp hesabından yapılan çağrıda takımın siyah forma giyeceği belirtilip, taraftarların da siyah giyerek tribünlerin tek renk olacağı vurgulandı. Bilindiği üzere bu maçta elde edilecek gişe gelirleri, depremzedeler için AFAD'a bağışlanacak.


Basel maçı öncesi basın toplantısında Teknik Direktör Abdullah Avcı ve Manolis Siopis de taraftarları bu maça davet ederken Siopis, "Yarın bu maçı hep birlikte oynayacağız. Bütün Türkiye bir olduğunu gösterecek" dedi.


Trabzonspor'un yarın Basel ile oynayacağı maç, ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle de büyük önem taşıyor. Kulüp yayın organlarından Başkan Ahmet Ağaoğlu, Kaptan Uğurcan Çakır, Anastasios Bakasetas ve diğer futbolcuların da olduğu videolu paylaşımlarda "Tek yürek, hep birlikte" sloganları ön plana taşınmıştı. Sadece Trabzonspor taraftarlarının değil, diğer takım taraftarları ve başkanları da bu maça davet edilmişti.




#Trabzonspor
#Basel
#Konferans Ligi
1 saat önce
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Trabzonspor'un Basel maçına yoğun ilgi
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