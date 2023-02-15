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Spor

Galatasaray Divan Kurulu'nda Volkan Demirel alkışlandı

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu şubat ayı olağan toplantısında, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'e teşekkür edildi, adı okunurken üyeler alkışladı.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
15:00 . 15/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Volkan Demirel, takımını ve ailesini İstanbul'a getirdikten sonra Hatay'a geri döndü.

Volkan Demirel, takımını ve ailesini İstanbul'a getirdikten sonra Hatay'a geri döndü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre 6 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay başta olmak üzere diğer pek çok ilde ağır yıkıma neden oldu.


Deprem sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden yayınlar yapan ve insanları yardıma teşvik eden Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, aynı zamanda deprem bölgesinde de yardım çalışmalarına katılmıştı.


Galatasaray Divan Kurulu'nda Volkan Demirel alkışlandı

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu şubat ayı olağan toplantısında, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'e teşekkür edildi. Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Can Çobanoğlu, "İlk uyarı fişeğini atan Volkan Demirel kardeşimin gözlerinden öpüyorum. Takımı hiç önemli değil. Yüreğinde hissettiği bayrak sevgisi önemli. Ona ve ailesine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.


Bu sözlerin ardından, salonda Volkan Demirel alkışlandı.



#Volkan Demirel
#Galatasaray
#Hatayspor
16 dakika önce
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Galatasaray Divan Kurulu'nda Volkan Demirel alkışlandı
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