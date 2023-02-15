UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu maçında Trabzonspor, perşembe günü Basel ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Abdullah Avcı ve Manolis Siopis, geçirdiğimiz bu zor günlerde zor bir maça çıkacaklarını söylediler. Avcı ve Siopis'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:





Abdullah Avcı: "Hayatımızın en zor maçına hazırlanıyoruz"

"Milletimizin başı sağ olsun. Acımız ve üzüntümüz büyük. Hayatımızın en zor maçına hazırlanıyoruz. "Çok zor günlerden geçiyoruz. Yarın mecbur olduğumuz bir maça çıkacağız. Bu maç birlik ve beraberlik için çok güzel bir adım olacak."





"Ülkemizin biraz yüzünü güldürebilirsek çok mutlu olacağız"

"Yarın bütün enerjimizle ve duygumuzla sahada olacağız. Yaşadığımız sürecin ardından ülkemizin biraz yüzünü güldürebilirsek çok mutlu olacağız. Bütün ülkenin bize destek olacağını biliyorum ve herkese teşekkür ediyorum."





"Birleştirici güce inanıyorum"

"Futbolun iyileştirici ve birleştirici gücünden faydalanmak istiyoruz. Bu oyunun iyileştirici ve birleştirici gücüne son derece inanan biriyim. Bunu en iyi şekilde yapmaya çalışacağız."





"Umarım bu birlik devam eder"

"Herkesin bir araya gelip tek yürek olduğu bir yerde umarım bundan sonraki rekabette herkesin birbirine saygı göstererek devam etmesi arzumuzdur."





"Markovic istediğimiz bir oyuncuydu"

"Böyle bir durumda transfer fırsatı çıksın istemezdim. Fırsat çıktı ama bu fırsat, bölgedeki oyuncuların oynamasına yönelik. Lazar Markovic'in bölgesinde bizim sıkıntımız vardı. Kendisiyle alakalı çok iyi bilgiler aldık. Görüntülü konuştuk."





Siopis: "Taraftarlarımız maça gelsin"

" Yarın bu maçı hep birlikte oynayacağız. Bütün Türkiye bir olduğunu gösterecek. Taraftarlara davetim var. Maç biletini alın. Buradan gelen gelir depremden etkilenenlere gidecek. Bütün duam onlar için."





"Çok duygulandım"

"Hepimiz insanız, hepimiz eşitiz. İki farklı ülke olabiliriz ama bence aynıyız. Birbirimize çok yakınız, kültürlerimiz çok benzer. Yunan halkı, Türkiye'ye her zaman yardıma gelmeye hazır olacaktır. Çok güzel görüntüler gördüm ve çok duygulandım."

















Trabzonspor'da Kaptan Uğurcan Çakır'ın Basel maçı için birlik çağrısına, ezeli rakiplerden destek geldi. pic.twitter.com/ppyqStT8Gp — SPOR (@yenisafakspor) February 13, 2023



