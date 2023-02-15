Lazar Markovic Trabzonspor'da

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Lazar Markovic
Deprem felaketinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ligden çekilen takımlardan transfer izni vermişti. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Gaziantep FK forması giyen Lazar Markovic'i kadrosuna kattı.
Trabzonspor, Lazar Markovic'in sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiralandığını açıkladı. Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel futbolcu Lazar Markovic’in, 2022-23 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur."
Trabzonspor, ayrıca KAP'a yaptığı açıklamada oyuncuya sezon sonuna kadar 260 bin euro ödeme yapılacağını duyurdu.