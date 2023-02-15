|
Spor

Lazar Markovic Trabzonspor'da

Trabzonspor, ligde çekilme kararı alan Gaziantep FK'nın oyuncusu Lazar Markovic'in sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiralandığını açıkladı.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
17:19 . 15/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Lazar Markovic

Lazar Markovic

Deprem felaketinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ligden çekilen takımlardan transfer izni vermişti. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Gaziantep FK forması giyen Lazar Markovic'i kadrosuna kattı.


Bedelsiz kiralandı

Trabzonspor, Lazar Markovic'in sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiralandığını açıkladı. Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:


"Profesyonel futbolcu Lazar Markovic’in, 2022-23 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur."


260 bin euro ödenecek

Trabzonspor, ayrıca KAP'a yaptığı açıklamada oyuncuya sezon sonuna kadar 260 bin euro ödeme yapılacağını duyurdu.




#Markovic
#Trabzonspor
#Gaziantep
1 saat önce
default-profile-img
Lazar Markovic Trabzonspor'da
Adıyaman'da dev kayalar köye düştü
Şahkulu Sultan Dergahı önünde silahlı yaralama: Saldırının nedenini yol verme tartışması
Kardeşi enkazdan kurtulunca şükür namazı kıldı
Dışişleri: NATO Genel Sekreteri ülkemizi ziyaret edecek
Galatasaray, Hatayspor'dan Adekugbe'yi kadrosuna katıyor
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.