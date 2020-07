Fransızlar Luiz Gustavo ile görüştü: Teklife sıcak bakıyor

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Luiz Gustavo’ya Fransa Lig 1 ekiplerinden Lyon talip oldu. Fransa’nın önde gelen gazilerinden L’equipe, orta sahaya takviye yapmak isteyen Lyon’un yeni sezonda Gustavo’yu kadrosunda görmek istediğini, ilk hedefinin Brezilyalı yıldız olduğunu yazdı.

Marsilya’yı çalıştırdığı dönemde 33 yaşındaki orta saha ile birlikte çalışan Lyon Teknik Direktörü Rudi Garcia, Brezilyalı yıldızı özellikle istiyor. Ancak bu transferde en büyük soru işareti Brezilyalı oyuncunun Fenerbahçe’den kazandığı yıllık 2.7 milyon euroluk ücret.

Lyon başkanı, Gustavo ile görüştü

Lyon Başkanı Aulas, Rudi Garcia’nın talebine rağmen Gustavo’nun maliyeti nedeniyle transfere mesafeli yaklaşıyor. Rudi Garcia, eski öğrencisi Brezilyalı yıldız Luiz Gustavo ile görüştüğü ve kendisini takımda görmek istediğini söylediği öğrenildi.

Sarı-lacivertli takımda mutsuz olan ve ayrılmak isteyen Gustova da Lyon’un teklifine sıcak bakıyor. Yeniden Fransa’ya dönmek isteyen tecrübeli futbolcu menajeriyle gelen teklifleri değerlendiriyor.

Fenerbahçe Gustavo için bonservis ücretini belirledi

Fenerbahçe, sezon başında 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Gustavo için 8 milyon euro bonservis bedeli istiyor. Sarı- lacivertliler istediği bonservis ücreti verilirse Brezilyalı yıldızın satışına izin verecek.

Gustavo ve Jailson isyan etti: İstemiyoruz! Fenerbahçe’de bu sezon stoper mevkisindeki eksikler nedeniyle zorunlu olarak görev yapan Brezilyalı orta saha oyuncuları Jailson ve Luiz Gustavo, savunmada oynamak istemiyor. Son olarak ligdeki Gençlerbirliği maçında eksikler nedeniyle teknik heyetin stoperde görevlendirdiği Jailson 3 bariz hata yapmış, daha sonra orta sahaya çekilmişti. Teknik heyetle bir görüşme yapan Brezilyalı futbolcu, “Artık stoperde görev almak istemiyorum. Gerçek mevkim olmadığı için verimli olamıyorum. Hata yapınca da oyundan düşüyorum” diyerek, kalan haftalarda orta sahada oynamak istediğini dile getirdi. "Orta sahayı stopere koyamazsınız"Bu sezon zaman zaman stoperde görev yapan Luiz Gustavo’nun da teknik heyete, stoperde görev yapmak istemediğini dile getirdiği öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun stoperde oynamamak istememesi nedeniyle de teknik heyet yaşanan sıkıntıya rağmen Luiz Gustavo’yu Gençlerbirliği maçında stopere çekemedi. Bunda Brezilyalı futbolcunun stoperde oynamak istemediğini “Ben orta saha oyuncusuyum. Orta sahayı stopere koyamazsınız. Benim işim bu değil” diyerek net bir şekilde teknik heyete iletmesinin etkili olduğu öğrenildi. Fenerbahçe teknik heyetinin, Sivasspor maçında kırmızı kart cezalısı Serdar Aziz’in yokluğunda stoperde kime görev vereceğine karar verdi. Teknik heyet Gençlerbirliği maçında 70 dakika stoper olarak görev yapan Ozan Tufan’ı Sivasspor maçında da stoper olarak görevlendirmeyi düşündüğü öğrenildi.Almanya'ya giden Mehmet Ekici Fenerbahçe'ye dönmek istemiyor: Galatasaray devrede

West Bromwich Albion Vedat Muriqi için geliyor İngiltere Premier Lig’e yükselen West Bromwich Albion, Vedat Muriqi transferi için Fenerbahçe’nin kapısını çalacak. Teknik direktörlüğünü Slaven Bilic’in yaptığı İngiliz temsilcisinin forvet listesinin ilk sırasında Kosovalı golcü var.West Bromwich Albion önümüzdeki günlerde Fenerbahçeli golcü futbolcu için hem oyuncunun menajeri hem de sarı-lacivertli yönetimle temasa geçecek. Hırvat teknik direktör de daha önce yaptığı görüşmede Vedat Muriqi’i takımında görmek istediğini söylediği gelen haberler arasında.Fenerbahçe, Vedat Muriqi için 20 milyon Euro bonservis geliri bekliyor.Lazio'nun Vedat Muriqi teklifi ortaya çıktıPremier Lig'in gözü Vedat Muriqi'deMuriqi için iki İngiliz kulübü sırada

Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci harekatı: Transfer formülü bulundu Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci ısrarı sürüyor. Sar-lacivertliler 25 yaşındaki oyuncunun transferini bitirmek için yeni formüller üretmeye devam ediyor. Yıldız oyuncunun sözleşmesinin 2024 yılında sona erecek olması ve Başakşehir'in Şampiyon Ligi'ne doğrudan katılacak olması da Fenerbahçe'nin bu transfer önündeki en büyük engel.Fenerbahçe'nin İrfan Can formülüFenerbahçe yönetimi Vedat Muriqi’in satılması halinde Başakşehir’in orta sahadaki yıldızı İrfan Can Kahveci için Başakşehir ile masaya oturmayı planlıyor. Sportif direktörlüğe getirilecek Emre Belözoğlu, İrfan Can’ın transferini ısrarla istiyor.Bonservis + satıştan pay teklif edilecekVedat Muriqi’in satışından elde edilecek bonservis geliri İrfan Can Kahveci transferinde Fenerbahçe’nin elini güçlendirecek. Sarı-lacivertliler 8-9 milyon euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan pay teklif etmeyi planladığı gelen haberler arasında.West Bromwich Albion Vedat Muriqi için geliyorİrfan Can Kahveci transfer iddialarına yanıt verdiİrfan Can Kahveci, transfer iddialarına da cevap verdi. 24 yaşındaki futbolcu, “Başakşehir ile şampiyon olmak istiyorum sonra da Avrupa'ya transfer olmak istiyorum. Hedefim bu” diyerek tercihini gözler önüne serdi.İrfan Can Kahveci transfer iddialarına cevap verdi: Hangi takıma gidiyor?İrfan Can Kahveci kimdir: Kaç yaşında, nereli, sözleşmesi ne zaman bitiyor?Video: Milli Savunma Bakanlığı'ndan İrfan Can Kahveci paylaşımı: Her şutun gol olsun!