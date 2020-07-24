Fenerbahçeli Luiz Gustavo Lyon ile görüştü: Transfere sıcak bakıyor
Fransızlar Luiz Gustavo ile görüştü: Teklife sıcak bakıyor
Fenerbahçe'nin sezon başında Marsilya'dan 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Luiz Gustavo, yeniden Fransa'ya dönmenin hazırlıklarını yapıyor. Geçtiğimiz günlerde Luiz Gustavo ile bir görüşme gerçekleştiren Lyon Teknik Direktörü Rudi Garcia, 33 yaşındaki oyuncuyu kadrosunda görmek istediğini söyledi. Gustavo'da Lyon'un teklifine sıcak bakıyor. Fenerbahçe yönetimi 6 milyon euroya kadrosuna kattığı Brezilyalı oyuncu için de bonservis bedelini belirledi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Luiz Gustavo’ya Fransa Lig 1 ekiplerinden Lyon talip oldu. Fransa’nın önde gelen gazilerinden L’equipe, orta sahaya takviye yapmak isteyen Lyon’un yeni sezonda Gustavo’yu kadrosunda görmek istediğini, ilk hedefinin Brezilyalı yıldız olduğunu yazdı.
Marsilya’yı çalıştırdığı dönemde 33 yaşındaki orta saha ile birlikte çalışan Lyon Teknik Direktörü Rudi Garcia, Brezilyalı yıldızı özellikle istiyor. Ancak bu transferde en büyük soru işareti Brezilyalı oyuncunun Fenerbahçe’den kazandığı yıllık 2.7 milyon euroluk ücret.
Lyon başkanı, Gustavo ile görüştü
Lyon Başkanı Aulas, Rudi Garcia’nın talebine rağmen Gustavo’nun maliyeti nedeniyle transfere mesafeli yaklaşıyor. Rudi Garcia, eski öğrencisi Brezilyalı yıldız Luiz Gustavo ile görüştüğü ve kendisini takımda görmek istediğini söylediği öğrenildi.
Sarı-lacivertli takımda mutsuz olan ve ayrılmak isteyen Gustova da Lyon’un teklifine sıcak bakıyor. Yeniden Fransa’ya dönmek isteyen tecrübeli futbolcu menajeriyle gelen teklifleri değerlendiriyor.
Fenerbahçe Gustavo için bonservis ücretini belirledi
Fenerbahçe, sezon başında 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Gustavo için 8 milyon euro bonservis bedeli istiyor. Sarı- lacivertliler istediği bonservis ücreti verilirse Brezilyalı yıldızın satışına izin verecek.
Luiz Gustavo: "Görüyoruz ki işler iyi gidiyorken, sahada herkes Ronaldinho gibi oynuyor ama işler zor gidince aynı isteği göremiyorum. Formasını giydiğimiz bu büyük tarihi olan kulübe saygı göstermemiz gerekiyor" (🖇beIN Sports) pic.twitter.com/CHZRH2VD0G
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