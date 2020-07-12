Gustavo ve Jailson isyan etti: İstemiyoruz!

Fenerbahçe’de bu sezon stoper mevkisindeki eksikler nedeniyle zorunlu olarak görev yapan Brezilyalı orta saha oyuncuları Jailson ve Luiz Gustavo, savunmada oynamak istemiyor.

Son olarak ligdeki Gençlerbirliği maçında eksikler nedeniyle teknik heyetin stoperde görevlendirdiği Jailson 3 bariz hata yapmış, daha sonra orta sahaya çekilmişti. Teknik heyetle bir görüşme yapan Brezilyalı futbolcu, “Artık stoperde görev almak istemiyorum. Gerçek mevkim olmadığı için verimli olamıyorum. Hata yapınca da oyundan düşüyorum” diyerek, kalan haftalarda orta sahada oynamak istediğini dile getirdi.

"Orta sahayı stopere koyamazsınız"

Bu sezon zaman zaman stoperde görev yapan Luiz Gustavo’nun da teknik heyete, stoperde görev yapmak istemediğini dile getirdiği öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun stoperde oynamamak istememesi nedeniyle de teknik heyet yaşanan sıkıntıya rağmen Luiz Gustavo’yu Gençlerbirliği maçında stopere çekemedi. Bunda Brezilyalı futbolcunun stoperde oynamak istemediğini “Ben orta saha oyuncusuyum. Orta sahayı stopere koyamazsınız. Benim işim bu değil” diyerek net bir şekilde teknik heyete iletmesinin etkili olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe teknik heyetinin, Sivasspor maçında kırmızı kart cezalısı Serdar Aziz’in yokluğunda stoperde kime görev vereceğine karar verdi. Teknik heyet Gençlerbirliği maçında 70 dakika stoper olarak görev yapan Ozan Tufan’ı Sivasspor maçında da stoper olarak görevlendirmeyi düşündüğü öğrenildi.

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