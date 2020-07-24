West Bromwich Albion Vedat Muriqi için geliyor

İngiltere Premier Lig’e yükselen West Bromwich Albion, Vedat Muriqi transferi için Fenerbahçe’nin kapısını çalacak. Teknik direktörlüğünü Slaven Bilic’in yaptığı İngiliz temsilcisinin forvet listesinin ilk sırasında Kosovalı golcü var.

West Bromwich Albion önümüzdeki günlerde Fenerbahçeli golcü futbolcu için hem oyuncunun menajeri hem de sarı-lacivertli yönetimle temasa geçecek. Hırvat teknik direktör de daha önce yaptığı görüşmede Vedat Muriqi’i takımında görmek istediğini söylediği gelen haberler arasında.

Fenerbahçe, Vedat Muriqi için 20 milyon Euro bonservis geliri bekliyor.

Lazio'nun Vedat Muriqi teklifi ortaya çıktı Fenerbahçe'de Vedar Muriqi için taliplileri artıyor. Sarı-lacivertli oyuncuyu başta İngiltere'den Tottemham ve İtalya'dan da Lazio olmak üzere birçok kulüp yakından takip ediyor.İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Lazio hayatın normale dönmesinden sonra Vedat Muriqi için Fenerbahçe'nin kapısını çalacak. Ayrıca haberlerde, 25 yaşındaki oyuncu için İtalyan kulübünün 20 milyon euroluk bir teklifte bulunacağı kaydedildi.Hem Tottenham'ın hem de Lazio'nun ilgisinin olması, Fenerbahçe yönetiminin yüzünü güldürürken, sarı-lacivertlilerin 25 milyon euroya bu transferi bitirmek istediği iddia edildi.Vedat Muıriqi bu sezon 28 maçta 15 gol ve 6 asistle oynadı.Vedat Muriqi: "Hepimiz bu ülkenin ekmeğini yiyoruz. Neler yapabiliriz diye ufak bir toplantı yaptık ve bağış yapmaya karar verdik. Kaptanımız bunu zorunlu kılmadı, 'isteyen yapar isteyen yapmaz dedi' ama küçükten büyüğüne herkes katkı sağladı." pic.twitter.com/RdzGK7IULT— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) April 1, 2020

Premier Lig'in gözü Vedat Muriqi'de Süper Lig’de bu sezon attığı gollerle adından söz ettiren Fenerbahçe’nin golcüsü Vedat Muriqi İngilizlerin radarına girdi. Leicester City, Newcastle United ve Tottenham 25 yaşındaki golcü oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.İngiltere basınında bugün yer alan haberlerde Premier Lig ekipleri Leicester City, Newcastle United ve Tottenham’ın Kosovalı futbolcuyu takipte olduğu iddia edildi. Haberlerde bu kulüplerin Vedat’ı izlemek için gözlemci gönderdiği ve sezon sonunda transfer için 30 milyon sterlini gözden çıkarttıkları belirtildi.Vedat Muriqi'in performansı neden düştü?Vedat Muriqi bu sezon Süper Lig’de 24 hafta itibariyle sarı-lacivertli forma altında 13 gol, 5 asistlik performans gösterdi.

Muriqi için iki İngiliz kulübü sırada İngiltere Premier Lig takımları Burnley ve Tottenham, Fenerbahçe’nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi için sarı- lacivertli kulübe resmi transfer teklifinde bulundu. Fenerbahçe yönetimi devre arasında Vedat Muriqi kalitesinde bir oyuncu bulunamayacağını düşündüğü için devre arasında satışı kesinlikle düşünmüyor.Yönetim görüşme yaptıÖzveriyle mücadele eden, takıma katkı sağlamaya devam eden Vedat Muriqi, yönetimin en takdir ettiği isimlerden. Yönetim, geçtiğimiz günlerde Kosovalı golcü ile bir görüşme yaptı ve Avrupa’dan gelen teklifler nedeniyle kafasının karışmaması için kendisini takımda tutmak istediklerini ve takımda kalmasının daha doğru olacağını iletti. Kosovalı golcü de tamamen Fenerbahçe’ye odaklanmış durumda ve tek hedefinin bu sezon sarı-lacivertli takım ile şampiyonluk yaşamak olduğunu söyledi.Kadıköy'ün golcüsüSarı-lacivertli takımın hücum hattında vazgeçilmez olan Vedat Muriqi, ileride yeterince pas alamıyor. Özellikle kanatlardan 25 yaşındaki oyuncuya yeterince top gelmiyor. Vedat Muriqi bu nedenle top almak için orta sahaya geliyor, savunmaya sürekli yardımda bulunuyor ve rakibi karşılayarak top kapıyor. Savunmaya yardımcı da olan Kosovalı golcü, savunmadan top çıkarıyor, oyun içinde de topu saklayan isim oluyor.Vedat Muriqi, geçen sezon forvet hattını oluşturan üç futbolcuyu da gol sayısını ilk yarıda yakaladı. Geçen sezon Roberto Soldado 6, Michael Frey 3, İslam Slimani 1 olmak üzere 10 gol atmıştı, Vedat Muriqi, ilk yarıda attığı 10 golle 3 golcünün bir sezonki toplam performansına ulaştı. Kosovalı golcü, filelere gönderdiği 10 golün 8’ini Ülker Stadı’nda taraftarları önünde kaydetti. Vedat Muriqi, son 6 golünü de iç sahada filelere gönderdi.



