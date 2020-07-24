Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Bromwich Albion Vedat Muriqi için geliyor
West Bromwich Albion Vedat Muriqi için geliyor
Teknik direktörlüğünü Slaven Bilic’in yaptığı West Bromwich Albion, forvet transferinde listenin ilk sırasına Fenerbahçe’nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'i yazdı. Sarı-lacivertliler ile masaya oturacak olan İngiliz ekibi golcü oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe'de Vedat Muriqi için isteyeceği resmi bonservis bedelini belirlemiş durumda.
Haber MerkeziYeni Şafak
İngiltere Premier Lig’e yükselen West Bromwich Albion, Vedat Muriqi transferi için Fenerbahçe’nin kapısını çalacak. Teknik direktörlüğünü Slaven Bilic’in yaptığı İngiliz temsilcisinin forvet listesinin ilk sırasında Kosovalı golcü var.
West Bromwich Albion önümüzdeki günlerde Fenerbahçeli golcü futbolcu için hem oyuncunun menajeri hem de sarı-lacivertli yönetimle temasa geçecek. Hırvat teknik direktör de daha önce yaptığı görüşmede Vedat Muriqi’i takımında görmek istediğini söylediği gelen haberler arasında.
Fenerbahçe, Vedat Muriqi için 20 milyon Euro bonservis geliri bekliyor.
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