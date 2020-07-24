Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci harekatı: Transfer formülü bulundu
Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci harekatı: Transfer formülü bulundu
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Başakşehir forması giyen İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katmak istiyor. Fakat Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci transferindeki en büyük engel, oyuncunun bonservis ücreti. Sarı-lacivertliler, gelecek sezon kadrosunda görmek istediği oyuncu için transfer formülünü belirledi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci ısrarı sürüyor. Sar-lacivertliler 25 yaşındaki oyuncunun transferini bitirmek için yeni formüller üretmeye devam ediyor. Yıldız oyuncunun sözleşmesinin 2024 yılında sona erecek olması ve Başakşehir'in Şampiyon Ligi'ne doğrudan katılacak olması da Fenerbahçe'nin bu transfer önündeki en büyük engel.
Fenerbahçe'nin İrfan Can formülü
Fenerbahçe yönetimi Vedat Muriqi’in satılması halinde Başakşehir’in orta sahadaki yıldızı İrfan Can Kahveci için Başakşehir ile masaya oturmayı planlıyor. Sportif direktörlüğe getirilecek Emre Belözoğlu, İrfan Can’ın transferini ısrarla istiyor.
Bonservis + satıştan pay teklif edilecek
Vedat Muriqi’in satışından elde edilecek bonservis geliri İrfan Can Kahveci transferinde Fenerbahçe’nin elini güçlendirecek. Sarı-lacivertliler 8-9 milyon euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan pay teklif etmeyi planladığı gelen haberler arasında.
İrfan Can Kahveci transfer iddialarına yanıt verdi
İrfan Can Kahveci, transfer iddialarına da cevap verdi. 24 yaşındaki futbolcu, “Başakşehir ile şampiyon olmak istiyorum sonra da Avrupa'ya transfer olmak istiyorum. Hedefim bu” diyerek tercihini gözler önüne serdi.
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