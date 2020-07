Fenerbahçe'den ​İrfan Can Kahveci harekatı: Transfer formülü bulundu

Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci ısrarı sürüyor. Sar-lacivertliler 25 yaşındaki oyuncunun transferini bitirmek için yeni formüller üretmeye devam ediyor. Yıldız oyuncunun sözleşmesinin 2024 yılında sona erecek olması ve Başakşehir'in Şampiyon Ligi'ne doğrudan katılacak olması da Fenerbahçe'nin bu transfer önündeki en büyük engel.

Fenerbahçe'nin İrfan Can formülü

Fenerbahçe yönetimi Vedat Muriqi’in satılması halinde Başakşehir’in orta sahadaki yıldızı İrfan Can Kahveci için Başakşehir ile masaya oturmayı planlıyor. Sportif direktörlüğe getirilecek Emre Belözoğlu, İrfan Can’ın transferini ısrarla istiyor.

Bonservis + satıştan pay teklif edilecek

Vedat Muriqi’in satışından elde edilecek bonservis geliri İrfan Can Kahveci transferinde Fenerbahçe’nin elini güçlendirecek. Sarı-lacivertliler 8-9 milyon euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan pay teklif etmeyi planladığı gelen haberler arasında.

İrfan Can Kahveci transfer iddialarına yanıt verdi

İrfan Can Kahveci, transfer iddialarına da cevap verdi. 24 yaşındaki futbolcu, “Başakşehir ile şampiyon olmak istiyorum sonra da Avrupa'ya transfer olmak istiyorum. Hedefim bu” diyerek tercihini gözler önüne serdi.

Milli futbolcunun adı son günlerde Galatasaray ve Fenerbahçe ile sıklıkla anılıyordu.

İrfan Can Kahveci kimdir: Kaç yaşında, nereli, sözleşmesi ne zaman bitiyor? Fenerbahçe ve Galatasaray, Avrupa'nın devleriyle birlikte Başakşehir forması giyen İrfan Can Kahveci'yi kadrolarına katmak istiyor. Peki İrfan Can Kahveci kimdir ve kaç yaşında?İrfan Can Kahveci kimdir?15 Temmuz 1995 yılında Çorum'da doğan İrfan Can Kahveci futbola Gençlerbirliği altyapısında başladı. 24 yaşındaki oyuncu 1 Temmuz 2014 yılında A Takıma yükseldi ve 4 Ocak 2017 yılında 1.61 milyon euro bonservis değeriyle Başakşehir'e transfer oldu. Sol ayaklı oyuncu orta sahanın merkezi başta olmak üzere on numara ve sol kanat olarak da görev yapabiliyor.İrfan Can Kahveci'nin bonservisi ne kadar?Medipol Başakşehir'in yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci'nin takımıyla sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılında sona erecek. 24 yaşındaki oyuncunun Transfermarkt verilerine göre güncel bonservis değeri 7 milyon euro olarak biliniyor.İrfan Can Kahveci istatistiklerİrfan Can Kahveci bu sezon 34 karşılaşmada görev aldı. Bu mücadelelerde 6 gol kaydederken 4 tane de asist yaptı.Fenerbahçe ve Galatasaray İrfan Can Kahveci'yi istiyorMedipol Başakşehir'in yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci'nin taliplileri gün geçtikçe artıyor. Gelecek yıl Fenerbahçe'de sportif direktör olarak görev yapacak olan Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci'yi sarı-lacivertli forma altında görmek istiyor. Aynı zaman da Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, İrfan Can'ın kadroya katılması için kesin direktif verdi. UEFA'dan İrfan Can Kahveci'ye skandal 'Asker Selamı' soruşturmasıİrfan Can Kahveci'ye UEFA'dan soruşturma açılmıştıMilli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin UEFA Avrupa Ligi 3. hafta karşılaşmasında Wolfsberger maçında attığı golden sonra sevincindeki asker selamına ilişkin UEFA'dan soruşturma başlatılmıştı. Başakşehir Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "UEFA, futbolcumuz İrfan Can Kahveci’nin, Wolfsberger maçında attığı gol sonrası sevincindeki asker selamına soruşturma başlattı." ifadelerine yer verilmişti.24 yaşındaki oyuncu Avrupa Ligi maçından sonra yaptığı açıklamada, "Bundan sonra gol attığımda hep 'Asker Selamı' yapmak istiyorum. Neden bu kadar zorlarına gitti anlamadım" ifadelerini kullanmıştı.Video: Milli Savunma Bakanlığı'ndan İrfan Can Kahveci paylaşımı: Her şutun gol olsun!Galeri: Sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncular 2020: Dünya yıldızları boşa çıkıyor

00:59 dk 30 Ekim 2019 Diğer Milli Savunma Bakanlığı'ndan İrfan Can Kahveci paylaşımı: Her şutun gol olsun! Milli Savunma Bakanlığı resmi twitter hesabı, İrfan Can Kahveci'ye destek mesajında bulundu. Paylaşımda, 'İrfan Can Kahvecikardeşimiz; Her şutun gol olsun, Mehmetçik'ten sana selam olsun!' sözlerine yer verildi.