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Spor

Serdar Dursun'a talip var: Golcü isim Fenerbahçe'den ayrılabilir

Fenerbahçe'de kadroya girmekte zorluk çeken Serdar Dursun için, Belçika ekibi Mechelen'in devreye girdiği öğrenildi. Golcü oyuncunun takımdan ayrılabileceği konuşuluyor.

18:21 . 26/01/2023 Perşembe
Diğer
Serdar Dursun

Serdar Dursun

Fenerbahçe'nin geçen sezonki çıkışında önemli pay sahibi olan ve 33 maçta 15 gol atan Serdar Dursun, Jorge Jesus'un teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından fazla forma şansı bulamadı.

Serdar Dursun, bu sezon 10 maçta forma giyebildi ve 1 golde kaldı.

Mechelen talip oldu

Serdar Dursun'a Belçika'nın Mechelen takımının talip olduğu ortaya çıktı.

Belçika ekibinin 31 yaşındaki oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak istediği ve teklifini de yaptığı ileri sürüldü.

Fenerbahçe'nin teklife yeşil ışık yaktığı, Serdar Dursun'un da kabul etmesi halinde transferin gerçekleşeceği belirtildi.



#Serdar Dursun
#Fenerbahçe
#transfer
35 dakika önce
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Serdar Dursun'a talip var: Golcü isim Fenerbahçe'den ayrılabilir
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