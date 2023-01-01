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Spor

Fenerbahçe'nin Haji Wright teklifi ortaya çıktı

Fenerbahçe, ABD'li futbolcu Haji Wright için 8 milyon Euro isteyen Antalyaspor'a 5 milyon Euro ve oyuncu takası teklifinde bulundu. Görüşmeler olumlu yönde ilerlerken, iki kulüp yöneticileri hafta sonunda ya da önümüzdeki hafta içerisinde tekrar bir araya gelecek

Haber Merkezi
Haber Merkezi
11:03 . 20/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
Haji Wright bu sezon 17 maçta, 11 gol ve 1 asistle oynadı.

Haji Wright bu sezon 17 maçta, 11 gol ve 1 asistle oynadı.

Hücum hattına ve sol beke transfer yapmak isteyen Fenerbahçe'de listenin ilk sırasında Antalyaspor'un ABD'li golcüsü Haji Wright yer alıyor. Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin ve asbaşkan Aytaç Altay önceki gün sarı-lacivertli yöneticilerle görüştü.


Fenerbahçe'nin Haji Wright teklifi ortaya çıktı


Antalyaspor 8 milyon Euro'luk bonservis bedeli isterken, Fenerbahçe ise 5 milyon Euro ve oyuncu takası önerdi. Görüşmeler olumlu yönde ilerlerken iki kulüp yöneticileri hafta sonunda ya da önümüzdeki hafta içerisinde tekrar bir araya gelecek.


Sol bek için ilk aday Osterwolde

Fenerbahçe'nin sol bek olarak ilk hedefi ise Parma'dan Jayden Oostervvolde. İtalyan ekibi, 10 milyon Euro isterken, Fenerbahçe'nin ise 5.5 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay teklif ettiği öğrenildi. 21 yaşındaki sol bek için satın alma opsiyonlu kiralama seçeneği de gündemde.




#Haji Wright
#Fenerbahçe
#Antalyaspor
1 saat önce
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Fenerbahçe'nin Haji Wright teklifi ortaya çıktı
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