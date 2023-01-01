Hücum hattına ve sol beke transfer yapmak isteyen Fenerbahçe'de listenin ilk sırasında Antalyaspor'un ABD'li golcüsü Haji Wright yer alıyor. Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin ve asbaşkan Aytaç Altay önceki gün sarı-lacivertli yöneticilerle görüştü.





Fenerbahçe'nin Haji Wright teklifi ortaya çıktı





Antalyaspor 8 milyon Euro'luk bonservis bedeli isterken, Fenerbahçe ise 5 milyon Euro ve oyuncu takası önerdi. Görüşmeler olumlu yönde ilerlerken iki kulüp yöneticileri hafta sonunda ya da önümüzdeki hafta içerisinde tekrar bir araya gelecek.





Sol bek için ilk aday Osterwolde





Fenerbahçe'nin sol bek olarak ilk hedefi ise Parma'dan Jayden Oostervvolde. İtalyan ekibi, 10 milyon Euro isterken, Fenerbahçe'nin ise 5.5 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay teklif ettiği öğrenildi. 21 yaşındaki sol bek için satın alma opsiyonlu kiralama seçeneği de gündemde.









#ÖZEL

Antalyaspor, Bünyamin ve Haji Wright için Serdar Dursun, Nazım Sangare, Bruma (6 aylık) , Zajc (6 ay) + 8M€ Fenerbahçe’den istedi — Ömer Çelikbaşlı (@omercelikbasli) January 12, 2023



