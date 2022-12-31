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Fenerbahçe'de Serdar Dursun pes etmiyor

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un sistemine uymadığı için kulübeye hapsolan Serdar Dursun örnek bir profesyonellik sergiliyor. Önce takımın başarısını düşünen deneyimli isim, Portekizli teknik adama kendini kabul ettirmek için idmanlarda ve şans bulduğunda elinden geleni yapıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçede Serdar Dursun pes etmiyor
Serdar Dursun, bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü Hatayspor'a attı.

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un oyun sistemine uymadığı için yedek kulübesine hapsolan Serdar Dursun örnek bir profesyonellik sergiliyor. Bireysel hedeflerinden önce takımın başarısını düşünen deneyimli oyuncu, Portekizli teknik adama kendini kabul ettirmek için antrenmanlarda daha fazla çalışarak, şans bulduğunda da en iyi performansı göstermeye çabalıyor.

Tebrik etti

Teknik direktör Jorge Jesus Hatayspor maçı sonrasında Serdar Dursun'un yanına giderek, tecrübeli golcüye sarıldı ve performansı nedeniyle tebrik etti.

Hazırlık maçlarında iyiydi

Serdar, lige verilen arada hazırlık maçlarında iyi bir performans göstermesine rağmen ara sonrasında İstanbulspor ile oynanan kupa ve ligdeki Trabzonspor maçlarında süre almamıştı. Hatayspor maçında da sonradan oyuna dahil olan ve takımının 4. golünü atan Serdar Dursun ligde de ilk kez gol sevinci yaşadı.

  • "Kendimi hocama kabul ettirmek istiyorum"
  • Sürekli sahada olmak ve oynamak isteyen bir oyuncu olduğunu dile getiren Serdar Dursun, "Çok fazla şans bulamamak ve Avrupa Listesi'nde yer almamak beni çok üzdü. Büyük bir takımın parçasıyım, bu nedenle bireysel hedeflerimden önce takımımın başarısını istiyorum. Ben de bunu kabullendim, daha fazla çalışarak, kendimi hocama kabul ettirmek istiyorum" dedi.

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