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Jesus'tan detaylı rapor

Transfer tescil dönemi bugün başladı. Diğer taraftan Teknik Direktörler yönetimlere yapılacak hamleler ile ilgili raporları sunmaya başladı. Fenerbahçe'de de Jorge Jesus, 4 veya 5 futbolcu ile yolların ayrılmasına karar verilirken bek takviyesi öncelik durumunda. Detaylara haberlerimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Jorge Jesustan transfer raporu: Kimler gidecek, gelecek? Hangi bölgelere hamle yapılacak?
Fenerbahçe'nin başında 30 maça çıkarken 2.10 puan ortalaması tutturdu. (Fotoğraf: Kadircan Dilli)

Transfer döneminin başlamasıyla birlikte, Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus yönetimle yaptığı transfer zirvesinde yapılacak takviyeler ve ayrılacak isimlerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Sezon başında kadroya katılan ancak yabancı kontenjanı nedeniyle lisansı çıkarılmayan Bruma'nın yanı sıra Lemos ve sakatlığı nedeniyle süre alamayan Nazım Sangare ile de yollar ayrılacak.

Kiralık forma giyen Alioski'nin sözleşmesinin feshi beklenirken, Serdar Dursun ve Rossi'ye gelen teklifler de değerlendirilecek.

Joao Pedro'nun durumuna göre forvet takviyesi ve lisansının askıya alınması da gündemde. Fenerbahçe'nin Danimarka ekibi Kopenhag'dan sol bek Viktor Kristiansen ile Colo Colo'dan Gabriel Suazo, sağ bek için de Antalyasporlu Bünyamin Balcı'yı listesine aldığı öğrenildi.

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