Jesus'tan detaylı rapor

Transfer döneminin başlamasıyla birlikte, Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus yönetimle yaptığı transfer zirvesinde yapılacak takviyeler ve ayrılacak isimlerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Sezon başında kadroya katılan ancak yabancı kontenjanı nedeniyle lisansı çıkarılmayan Bruma'nın yanı sıra Lemos ve sakatlığı nedeniyle süre alamayan Nazım Sangare ile de yollar ayrılacak.

Fenerbahçe, Samet Akaydin transferini resmi olarak duyurdu. https://t.co/QQ68LznQHj — SPOR (@yenisafakspor) January 11, 2023

Kiralık forma giyen Alioski'nin sözleşmesinin feshi beklenirken, Serdar Dursun ve Rossi'ye gelen teklifler de değerlendirilecek.

Joao Pedro'nun durumuna göre forvet takviyesi ve lisansının askıya alınması da gündemde. Fenerbahçe'nin Danimarka ekibi Kopenhag'dan sol bek Viktor Kristiansen ile Colo Colo'dan Gabriel Suazo, sağ bek için de Antalyasporlu Bünyamin Balcı'yı listesine aldığı öğrenildi.

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Fenerbahçe bu sezon derbilerde henüz gol atamadı. pic.twitter.com/dfiTflthbZ — SPOR (@yenisafakspor) January 8, 2023

SPOR Fenerbahçe Gabriel Suazo'nın peşinde

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