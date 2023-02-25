İngiltere Championship ekibi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, yeni bir kulüp daha almak için harekete geçti. Ilıcalı, İrlanda Premier Lig ekibi Dundalk'ı satın almak için görüşmelere başlarken, kulüpten de resmi açıklama geldi. Ayrıca Acun Ilıcalı, Dundalk'ın Bohemians ile oynadığı maçı da tribünden izledi.