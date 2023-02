Milli sporcular Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu, 2023 Dünya Supersport Şampiyonası sezonunun Avustralya'daki ilk yarışını bitiremedi. Can Öncü, ısınma turunda kayarak motosikletinden düştü. Arkadan gelen Bahattin Sofuoğlu ise Can Öncü'nün yerdeki motoruna çarptı. Kawasaki Puccetti ekibinden Can Öncü, kazanın ardından yarış dışı kaldı. MV Agusta Reparto Corse sürücüsü Bahattin Sofuoğlu ise piste dönmesine rağmen kısa süre sonra yarıştan çekildi.