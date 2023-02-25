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Spor

Acun Ilıcalı Dundalk'ı satın alıyor: Görüşmeler açıklandı

İngiltere Championship ekibi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, yeni bir kulüp daha almak için harekete geçti. Ilıcalı, İrlanda Premier Lig ekibi Dundalk'ı satın almak için görüşmelere başlarken, kulüpten de resmi açıklama geldi. Ayrıca Acun Ilıcalı, Dundalk'ın Bohemians ile oynadığı maçı da tribünden izledi.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
11:36 . 25/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Acun Ilıcalı

Acun Ilıcalı

Türk iş insanı Acun Ilıcalı, yeni bir kulüp almaya hazırlanıyor. Daha önce İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'yi satın alan Ilıcalı, yeni bir takım için de çalışmalara başladı.


Acun Ilıcalı Dundalk'ı satın almak istiyor

İrlanda basınında yer alan haberlere göre Acun Ilıcalı, İrlanda Premier Lig ekiplerinden Dundalk'ı satın almak için harekete geçti. Ilıcalı'nın, genç oyunculara şans vermek için kulübü satın almak istediği iddia edildi.


Maçı tribünde izledi

Acun Ilıcalı, henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Fakat İrlanda Premier Lig'in 2'nci haftasında Bohemians'ın Dundalk FC ile oynadığı maçı tribünden takip etmesi, bu iddiaların gerçek olduğu şeklinde yorumlandı.


Dundalk görüşmeleri doğruladı

Dundalk Kulübü, İrlandalı taraftarların kulübün satılacağı haberlerine tepki göstermesinin ardından bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada görüşmelerin sürdüğü ve tamamen satılmasından ziyada kulübe ortak arandığı belirtildi.


#Acun Ilıcalı
#Dundalk
#Hull City
2 saat önce
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Acun Ilıcalı Dundalk'ı satın alıyor: Görüşmeler açıklandı
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