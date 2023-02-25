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Spor

Putin'den Brezilyalı futbolculara onay

Zenit'te forma giyen Brezilyalı futbolcular Claudinho ve Malcom'un Rus vatandaşlığına geçişleri tamamlandı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

10:18 . 25/02/2023 Cumartesi
DHA
Claudinho ve Malcom

Claudinho ve Malcom

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Zenit'te oynayan Brezilyalı futbolcular Claudinho ve Malcom'un Rus vatandaşlığına geçmelerine izin veren bir kararname imzaladı. Bu kararname, futbolcuların Rus vatandaşlığına geçiş işlemlerinin tamamlanmasını sağladı.


Claudinho ve Malcom, bu kararla birlikte Rusya'da yaşamaları, çalışmaları ve spor kariyerlerine Rusya milli takımında devam etmeleri için resmi olarak hak kazandılar. Rusya milli takımında oynayabilmeleri içinse 5 yıl Rusya'da yaşamış olmalılar.


Buna göre Malcom'un 2024, Claudinho'nun ise 2026'da milli formayı giyebilir. Daha önce Brezilya alt yaş milli takımlarına seçilen milli takıma seçilmeyen Malcom'un da spor vatandaşlığını FIFA aracılığıyla değiştirmesi gerekiyor.


Malcom, 2019'da Barcelona'dan 40 milyon euro karşılığında Zenit'e transfer olurken, Claudinho ise 2021'de 12 milyon euro karşılığında transfer olmuşlardı.


#Zenit
#Malcom
#Claudinho
#Rusya
2 gün önce
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Putin'den Brezilyalı futbolculara onay
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