|
Reklam
Reklam
Spor

Tarihinin en yüksek skorlu ikinci maçında kazanan Sacramento oldu

Amerikan Basketbol Ligi NBA'de tarihinin en yüksek skorlu ikinci maçında Sacramento Kings, Los Angeles Clippers'ı iki uzatma sonunda 176-175 yendi. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

11:14 . 25/02/2023 Cumartesi
AA
Malik Monk

Malik Monk

NBA'e 8 maçla devam edildi. Kings ile Clippers arasında 351 sayı atılan mücadele, 1983'te Detroit Pistons'ın Denver Nuggets'a karşı üç uzatmada 186-184 kazandığı (370 sayı) karşılaşmanın ardından NBA'de en çok sayı atılan ikinci maç oldu. Ayrıca bu müsabaka, lig tarihinde iki takımın da 170 ve üstü sayı bulduğu ikinci karşılaşma olarak kayıtlara geçti.


Sezonun 34. galibiyetini alan Batı Konferansı üçüncüsü Kings'te Malik Monk 45, De'Aaron Fox 42 ve Domantas Sabonis 20 sayı kaydetti.

Batı Konferansı'nda 33 galibiyetle 5. sırada bulunan ev sahibi Clippers'ta Kawhi Leonard'ın 44, Paul George'un 34 ve Norman Powell'ın 24 sayısı, sezonun 29. yenilgisini önleyemedi.


Cedi'den 10 sayı

Atlanta Hawks, milli basketbolcu Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers'ı 136-119 mağlup etti. Hawks'ta (30 galibiyet, 30 mağlubiyet) Trae Young 34 ve Dejounte Murray 25 sayı buldu.


Doğu Konferansı 4'üncüsü Cavaliers'ta (38 galibiyet, 25 mağlubiyet) Darius Garland 33 ve Donovan Mitchell 19 sayı attı. Cedi Osman ise yaklaşık 17 dakika sahada kaldığı mücadeleyi 10 sayı, 5 ribaunt, 1 asist ve 1 blokla tamamladı.


Alperen'den 5 sayı 9 ribaunt 8 asist

Golden State Warriors, milli oyuncu Alperen Şengün'ün görev yaptığı Houston Rockets'ı 116-101'lik skorla geçti. Play-off'lara kalma mücadelesi veren Warriors'ta (30 galibiyet, 30 mağlubiyet) Klay Thompson 42, Donte DiVincenzo ve Jordan Poole 15'er sayıyla oynadı.


Batı Konferansı sonuncusu Rockets'ta Kenyon Martin Jr'ın 22 ve TyTy Washington Jr'ın 15 sayısı, sezonun 46. mağlubiyetini engelleyemedi. Alperen Şengün ise yaklaşık 24 dakika görev aldı ve 5 sayı, 9 ribaunt, 8 asist üretti.


Toplu sonuçlar;

Washington Wizards-New York Knicks: 109-115

Atlanta Hawks-Cleveland Cavaliers: 136-119

Milwaukee Bucks-Miami Heat: 128-99

Chicago Bulls-Brooklyn Nets: 131-87

Minnesota Timberwolves-Charlotte Hornets: 113-121

Golden State Warriors-Houston Rockets: 116-101

Phoenix Suns-Oklahoma City Thunder: 124-115

Los Angeles Clippers-Sacramento Kings: 175-176 (İkinci uzatmada)



#NBA
#Cedi Osman
#Alperen Şengün
#Sacramento Kings
#Basketbol
19 dakika önce
default-profile-img
Tarihinin en yüksek skorlu ikinci maçında kazanan Sacramento oldu
Batı illerinde iki gün boyunca toz taşınımı bekleniyor: Çamur yağabilir
Doç. Dr. Uğur Tuztaşı: Sismik izolatör tek başına kesin çözüm değil
Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?
MSB'nin kurduğu seyyar sahra hastanesinde 34 ağır ameliyat yapıldı
Azerbaycan'da kurulan Kardeş Yardımı Platformu afet bölgesine yardımlarını sürdürüyor
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.