Spor Trabzonspor, sahasındaki yenilmezliğini sürdürdü
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Trabzonspor, sahasındaki yenilmezliğini sürdürdü

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 22. haftasında GZT Giresunspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, iç sahadaki yenilmezlik serisini devam ettirdi. Bordo-mavililer ligde 51 puanla lider durumda.

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Haber Merkezi AA
Trabzonspor, sahasındaki yenilmezliğini sürdürdü
Trabzonspor ligde 51 puanla lider durumda

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 22. haftasında GZT Giresunspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, iç sahadaki yenilmezlik serisini devam ettirdi.

318 gündür yenilmiyor

Ligde 51 puanla liderlik koltuğunda oturan bordo-mavililer, geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 kaybettiği maçtan itibaren 318 günlük sürede mağlubiyet yaşamadı.

Trabzonspor, söz konusu karşılaşmanın ardından geçen sezon 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken bu sezon da 11 karşılaşmada 7 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

Bordo-mavililer, böylece sahasındaki son 17 karşılaşmada 11 galibiyet, 6 beraberlik elde ederek mağlubiyet yüzü görmedi.

Son iki hafta nazar değdi

Ligde lider durumda bulunan Trabzonspor son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Oynadığı son iki maçta iki beraberlik alan bordo-mavili ekip hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisine 3 puan hedefiyle çıkacak.

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