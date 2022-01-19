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Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen gerginliği

Trabzonspor'un GZT Giresunspor ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısında dikkat çekici bir değişiklik yaşandı. Bordo mavililerin teknik heyeti, Hüseyin Türkmen'i 32. dakikada kenara alırken yeni transfer Puchacz sahaya dahil oldu. Kenara gelirken ıslıklanan Hüseyin Türkmen, direkt soyunma odasına gitti ve kendisi hakkındaki tercihe tepki gösterdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonsporda Hüseyin Türkmen gerginliği
Trabzonspor'da ilk yarıda oyundan alınan Hüseyin Türkmen, direkt soyunma odasına gitti.

Trabzonspor'un GZT Giresunspor ile karşılaştığı Süper Lig maçının ilk yarısında bordo mavili tribünlerin tepkisini çeken bir olay yaşandı.

Teknik heyet, 32. dakikada Hüseyin Türkmen'i kenara aldı. Bu esnada tribünler Türkmen'i ıslıklamaya başladı. Teknik heyetin kararını beğenmeyen 24 yaşındaki futbolcu, oyundan çıkar çıkmaz soyunma odasına gitti.

  • Trabzonsporlu taraftarlar Hüseyin Türkmen'in kötü performansını ve oyundan çıkar çıkmaz soyunma odasına gidişini eleştirdi. Türkmen ile ilgili sosyal medyada yüzlerce mesaj paylaşıldı.
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