Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen gerginliği

Trabzonspor'un GZT Giresunspor ile karşılaştığı Süper Lig maçının ilk yarısında bordo mavili tribünlerin tepkisini çeken bir olay yaşandı.
Teknik heyet, 32. dakikada Hüseyin Türkmen'i kenara aldı. Bu esnada tribünler Türkmen'i ıslıklamaya başladı. Teknik heyetin kararını beğenmeyen 24 yaşındaki futbolcu, oyundan çıkar çıkmaz soyunma odasına gitti.
- Trabzonsporlu taraftarlar Hüseyin Türkmen'in kötü performansını ve oyundan çıkar çıkmaz soyunma odasına gidişini eleştirdi. Türkmen ile ilgili sosyal medyada yüzlerce mesaj paylaşıldı.