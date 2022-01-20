Spor Trabzonsporda sıkıntı büyüyor başlığı tepki çekti
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'Trabzonspor’da sıkıntı büyüyor' başlığı tepki çekti

En yakın rakibi Konyaspor’a 9 puan fark atan Trabzonspor’da; dünkü alınan GZT Giresunspor beraberliği sonrası Trabzon yerel medyasından tepki çeken manşetler atıldı. Birçok eksikle çıktığı karşılaşmada galibiyeti son dakikada kaçıran bordo-mavililer, maç sonunda taraftarından alkış alsa da yerel medyasından aynı tepkiyi alamadı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor’da sıkıntı büyüyor başlığı tepki çekti
Bakasetas kaçırdığı penaltı sonrası büyük üzüntü yaşadı.

Süper Lig'in lider Trabzonspor, 22. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği GZT Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı. Bordo-mavililer son dakika kaçan penaltıyla büyük üzüntü yaşasa da, Medical Park Stadyumu'ndaki taraftarlar mücadelelerinden ötürü futbolcuları ayakta alkışladı.

GZT Giresunspor maçına Marek Hamsik, Nwakaeme ve Djaniny gibi önemli yıldızlarından yoksun çıkan Trabzonspor'la ilgili yerel basında ise tepki çeken haberlere imza atıldı.

Trabzon yerel basınında ceza ve sakatlıklarla ilgili haberler, "Trabzonspor'da sıkıntı büyüyor" şeklinde okuyucuya servis edildi.

Galatasaray maçına cezalılar ve Djaniny dışında eksiksiz çıkması beklenen Trabzonspor’da, bordo-mavili taraftarları negatif yönde etkileyen başlıklarla verilen bu haberler sosyal medyada tepki gördü.

Nwakaeme ve Hamsik dönüyor

GZT Giresunspor maçında riske edilmeyen Marek Hamsik ile hastalığı geçen Nwakaeme'nin Galatasaray derbisinde forma giymesi bekleniyor.

İşte yerel basının tepki çeken o manşetleri:

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