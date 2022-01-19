Trabzon'da inanılmaz son: Okan Kocuk mücadeleye damga vurdu

Trabzonspor, Süper Lig'in 22. haftasında GZT Giresunspor ile karşılaştı. Bordo mavililer son dakikaları nefes kesen karşılaşmadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.
Maçtan dakikalar;
21. dakikada Visca’nın topuk pasıyla sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Peres’in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
44. dakikada sağ taraftan gelişen Trabzonspor atağından ceza sahası içinde topu önüne alan Visca’nın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
45. dakikada Hayrullah’ın sağ çaprazdan kaleye gönderdiği top Uğurcan’da kaldı.
59'uncu dakikada Cornelius'un göğsüyle indirdiği topa Bakasetas gelişine vurdu; topu, kaleci Okan çeldi.
65'inci dakikada havadan gelen topa Bakasetas'ın volesinde topu kaleci Okan kornere çeldi.
GOL!
- 68'inci dakikada sağ kanattan gelişen GZT Giresunspor atağında Aziz'in ceza alanı içinde taşıdığı topa Umut Nayir ayak koydu; top kaleci Uğurcan'ın üzerinden ağlara gitti. 0-1.
GOL!
- 78'inci dakikada sağ kanattan Peres'in ceza alanı gönderdiği ortaya yapan Cornelius'un şık kafa vuruşunda meşin yuvarlak, filelerle buluştu. 1-1.
83'üncü dakikada sol kanattan Puchacz ortasına Cornelius kafa koydu; top çizgi üzerinde kaleci Okan'ın kucağında kaldı.
85'inci dakikada baskısını sürdüren ev sahibi takımda Bakasetas'ın ceza alanı dışından sert şutu, savunmadan döndü. Bordo mavililer, topun elle oynandığı ve penaltı beklentisiyle hakeme itirazda bulundu.
90+2'nci dakikada Cornelius ile mücadelesinde Perez topu eliyle oynadı. VAR hakem uygulamasıyla pozisyon izleyen hakem Alper Ulusoy, penaltı noktasını gösterdi.
90+5'inci dakikada Bakasetas'ın kullandığı penaltı atışında kaleci Okan, ayaklarıyla topu çıkardı. VAR uyarısı üzerine pozisyonu izleyen hakem Alper Ulusoy, ceza alanına erken girilmesi nedeniyle penaltının tekrar kullanılmasına karar verdi.
90+7'nci dakikada yeniden Bakesatas'ın kullandığı penaltı atışında, kaleci Okan, topu ikinci kez çıkarmayı başardı.
Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi.
Hüseyin ve Yusuf cezalı duruma düştü
- Karşılaşmanın 31'inci dakikasında Trabzonspor'da sarı kart gören Hüseyin Türkmen, cezalı duruma düştü. Savunma oyuncu haftaya Trabzonspor'un zorlu Galatasaray deplasmanında forma giyemeyecek. Karşılaşmada sarı kart gören Yusuf Erdoğan da, cezalı duruma düştü. Erdoğan, devre arası transfer öncesi, forma giydiği Kasımpaşa'dan daha önce kart sınırındaydı.
Trabzonspor, Bakasetas'ın kaçırdığı penaltı vuruşlarının damga vurduğu maçta GZT Giresunspor'la 1-1 berabere kaldı. pic.twitter.com/S2jJSMfiu4
Trabzonspor, Bakasetas'ın kaçırdığı penaltı vuruşlarının damga vurduğu maçta GZT Giresunspor'la 1-1 berabere kaldı. pic.twitter.com/S2jJSMfiu4— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 19, 2022