Abdülkadir Ömür, geçen sezonki şampiyonluk hakkında konuşurken, “Geçen sezon tüm Trabzonspor camiası, taraftarları ve bizim gibi alt yapıdan yetişen futbolcular için unutulmaz bir sezon olmuştu. Çok mutlu olmuştuk. Bu sezona da aynı şampiyonluk parolası ile başlamıştık aslında. Bazı şeyler istediğimiz gibi gitmedi. Bazı kırılma anları yaşadık sezon içlerinde. Tam böyle üst üste galibiyetler almak istediğimiz yerlerde, öne geçeceğimiz maçlarda kontra ataklardan gol yedik. Kırılma maçlarını kazanamadık diyebiliriz daha doğrusu. Ama hala kopmuş değiliz. Antrenmanlarımızı, ortamımızı, arkadaşlık ilişkilerimizi hala şampiyonluk yarışının içinde olabileceğimizi konuşarak devam ettiriyoruz. Trabzonspor hiçbir zaman hedefsiz oynamıyor. Biz bunu yıllardır her ortamda her toplantıda söylüyoruz. Bizim tek gayemiz tek amacımız Trabzonspor'u en iyi şekilde temsil edebilmek, kupaları kazanabilmek. Bu da o sezonlardan bir tanesi olacak. Türkiye Kupası'nda da hedefimiz var orada da devam ediyoruz. Lig de uzun bir maraton ikinci yarıya yeni başladık. Yarışın içinde olmak istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

23 yaşındaki futbolcu, futbolda inişli çıkışlı dönemlerin olabileceğini söyleyerek, “Bazen inişler çıkışlar olabiliyor bunu da en az da tutmaya çalışıyoruz. Bazen taraftarlarımız, hocalarımız istenilen performansın altında kaldığı zaman konuşma yapabiliyor bu da bizi tetikliyor performansını artırma adına. Trabzonspor defterim hiçbir zaman kapanmadı. Çünkü ben bunu her röportajımda da söyledim ben buradan gitmek istediğim zaman ben değil kulübün menfaatleri doğrultusunda gidebilirim. Yıllar önce sakatlanmadan önce de bazı teklifler gelmişti bana. Fakat Başkanımız o anki duruma göre beni yollamak istememişti. Trabzonspor'da kaldım. Trabzonspor tarihine ismimizi geçirdik şampiyon olduk kupalar kazandık. Bunu tekrar yaşamak istiyoruz. Hedefsiz kimse oynamak istemez Trabzonspor'da. Trabzonspor'da başarılı olmak diğer takımlarda başarılı olmaktan daha güçtür. Çünkü herkese karşı oynuyoruz. Avrupa hedefim kapanmadı. İlla ki gideceğim diye de bir şey yok. Ama bu hedefin her zaman hayalini kuruyorum. Tabii ki Trabzonspor'un kulübün menfaatleri doğrultusunda gidebilirim. Trabzonspor bana git derse giderim kal derse kalırım. İlk söz her zaman Trabzonspor'undur” dedi.