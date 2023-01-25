Fenerbahçe Başkan Vekili dün yayında, "Buradan muhtelif basın mensuplarına, özellikle şu 5 arkadaşa seslenmek istiyorum. Ben şuna inanıyorum; Basın mensubu olmak muhabirinden tüm seviyelerinde çalışan arkadaşlara kadar çok önemli, çok değerli. Toplumun özellikle bilmediği, az bildiği, duymadığı noktaları paylaşan yapılar. O bakımdan gerçek anlamda bu yapıyı kıymetli kılan iki nokta var; Biri ilgi, diğeri bilgi. Bir basın mensubunun hem ilgisinin hem de bilgisinin düzgün ve doğru olması gerekir. Böyle baktığımız zaman bu arkadaşların özellikle ilgi konusunda, Galatasaray’a karşı ilgi konusunda en ufak bir sıkıntılarının olmadığını görüyorum ama bilgi konusunda eksiklikleri var. Ya bilerek ya da bilmeyerek… İkisinin de zaman zaman gerçekleşmiş olduğunu düşünüyorum. Bilgisizliği kapatmak mümkün ama bunun için de samimi olarak uğraşmak gerek. Böyle baktığımız zaman Gökhan Dinç, Haluk Yürekli, Nevzat Dindar, Ali Naci Küçük… Bu isimlerin kendilerine biraz daha çekidüzen vermelerinde bence fayda var. Böyle baktığımız zaman herkes bu isimleri fazlasıyla biliyorlar. Bu anlamda siz görevinizi daha dürüst, daha vicdanlı, yani akşam yatarken rahat ve vicdanlı şekilde uyumanız ve sabah da bu şekilde uyanmanız gerekir diye düşünüyorum" demişti.