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Spor

Fenerbahçe Oosterwolde ile anlaştı Parma'yı bekliyor

Transfer döneminde sol bek hamlesi yapmaya hazırlanan Fenerbahçe bir süredir, Parma'nın sol beki Jayden Oosterwolde için İtalyan ekibiyle temaslarını sürdürürken yeni bir gelişme yaşandı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

11:09 . 25/01/2023 Wednesday
Yeni Şafak
Jayden Oosterwolde, bu sezon Serie B'de 18 maça çıkan 21 yaşındaki futbolcu 1 gol kaydetti.

Jayden Oosterwolde, bu sezon Serie B'de 18 maça çıkan 21 yaşındaki futbolcu 1 gol kaydetti.

Fenerbahçe transfer döneminde sol bek için seçeneklerini değerlendiriyordu. Son olarak Parma'nın 21 yaşındaki sol beki Jayden Oosterwolde'da karar kılan sarı-lacivertli ekip, İtalyan kulübüyle temaslarını sıklaştırmıştı.


Jayden Oosterwolde Anlaşma sağlandı


Parma ile pazarlık masasına oturan, Fenerbahçe yönetimi bir taraftan İtalyan ekibiyle anlaşma zemini ararken diğer taraftan 21 yaşındaki Hollandalı oyuncu tarafıyla da temaslarda bulunuyordu.


Fenerbahçe Oosterwolde için ne kadar teklifte bulundu?


Son gelen haberlere göre, sarı-lacivertli kulüp Jayden Oosterwolde ile 2027'ye kadar anlaşma sağladı ve Parma ile anlaşma zemini arıyor. En son 6 milyon euroluk teklifi kabul görmeyen Fenerbahçe, 7.5 milyon euroluk son teklifini yaptığı ve 10 milyon euro bekleyen İtalyan ekibin bu fiyatı kabul etmeye sıcak baktığı öğrenildi.



#Fenerbahçe
#Transfer
#Jayden Oosterwolde
18 dakika önce
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Fenerbahçe Oosterwolde ile anlaştı Parma'yı bekliyor
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