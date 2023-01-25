Parma ile pazarlık masasına oturan, Fenerbahçe yönetimi bir taraftan İtalyan ekibiyle anlaşma zemini ararken diğer taraftan 21 yaşındaki Hollandalı oyuncu tarafıyla da temaslarda bulunuyordu.

Son gelen haberlere göre, sarı-lacivertli kulüp Jayden Oosterwolde ile 2027'ye kadar anlaşma sağladı ve Parma ile anlaşma zemini arıyor. En son 6 milyon euroluk teklifi kabul görmeyen Fenerbahçe, 7.5 milyon euroluk son teklifini yaptığı ve 10 milyon euro bekleyen İtalyan ekibin bu fiyatı kabul etmeye sıcak baktığı öğrenildi.