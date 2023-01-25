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Jayden Oosterwolde, bu sezon Serie B'de 18 maça çıkan 21 yaşındaki futbolcu 1 gol kaydetti.
Fenerbahçe transfer döneminde sol bek için seçeneklerini değerlendiriyordu. Son olarak Parma'nın 21 yaşındaki sol beki Jayden Oosterwolde'da karar kılan sarı-lacivertli ekip, İtalyan kulübüyle temaslarını sıklaştırmıştı.
Parma ile pazarlık masasına oturan, Fenerbahçe yönetimi bir taraftan İtalyan ekibiyle anlaşma zemini ararken diğer taraftan 21 yaşındaki Hollandalı oyuncu tarafıyla da temaslarda bulunuyordu.
Son gelen haberlere göre, sarı-lacivertli kulüp Jayden Oosterwolde ile 2027'ye kadar anlaşma sağladı ve Parma ile anlaşma zemini arıyor. En son 6 milyon euroluk teklifi kabul görmeyen Fenerbahçe, 7.5 milyon euroluk son teklifini yaptığı ve 10 milyon euro bekleyen İtalyan ekibin bu fiyatı kabul etmeye sıcak baktığı öğrenildi.