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Spor

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yanıt geldi

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un kendisine yaptığı kamuoyu önünde tartışma davetine yanıt verdi. Sarı-kırmızılı ekip ''Rekabetimizi saha içinde sürdüreceğiz'' açıklamasında bulundu.

22:17 . 24/01/2023 Salı
Diğer
Dursun Özbek

Dursun Özbek

Sarı-kırmızlı ekibin intenet sitesinden "Başkanımız Dursun Aydın Özbek'in, Sn. Ali Koç'un Davetine Cevabı" başlığı ile yapılan açıklama şöyle;

"Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sn. Ali Koç’a,

Tarafıma yaptığınız çağrı metnini üzülerek okudum. Bu metinle, başkanı olduğunuz Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Türk futbolunda “Herkes için adalet” arayışımıza katkı sağlamak yerine, futbolu sahanın dışına çıkarma amacına yönelik bir çaba içerisinde olduğu net bir şekilde görülüyor. Bu tip beyhude çabaların sebeplerini gayet iyi anlıyorum. Sahada yaşanan başarısızlıkları saha dışında, bir umutla telafi etmeye çalışan bu tip yaklaşımların Türk futboluna hiçbir faydası olmayacağını sizler de bizim gibi biliyorsunuz.

Biz, futbolun sahada oynandığını ve adaletin herkes için önemli olduğunu tüm paydaşlara hatırlatmaya devam edeceğiz. Kendileri için ayrıcalık isteyip sistemi buna göre dizayn etmeye çalışanların karşısında da her zaman duracağız.

Zaman zaman hepimiz yaşanan gerginliklerden etkilensek de Türk futbolunun ve kulüplerimizin vizyonunu geliştirmek, değerini artırmak için ortak bir çaba ve sağduyuyla hareket etmek, hepimizin sorumluluğu olmalı. Biz tüm bu aksi çabalara inat, rekabetimizi saha içinde sürdüreceğiz."



#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Dursun Özbek
2 saat önce
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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yanıt geldi
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