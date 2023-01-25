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Leipzig, bu galibiyetle birlikte Bundesliga'da son 10 maçta 7 galibiyet 3 beraberlik aldı.
Bundesliga'da 17. haftada hafta içi oynanan karşılaşmalar gollü geçti. Dün oynanan 4 maçta tam 18 gol atıldı.
7 gol atılan maçta Leipzig, deplasmanda Schalke 04 ile karşı karşıya geldi. Tam 4 golün atıldığı ilk yarıda konuk ekip 7. ve 44. dakikalarda Andre Silva, 15'te Henrichs ve 45+2'de Werner'in golleriyle devreyi tamamladı.
İkinci devrede Kozuki ile farkı 3'e indiren ev sahibi, daha fazla gol atamadı ve Leipzig, 83'te Olmo, 89'da Poulsen'in golleriyle maçı 6-1 kazandı.
Akşamın en az gol atılan maçında lider Bayern Münih, sahasında Köln'ü ağırladı. Maçın 4. dakikasında Skhiri'nin attığı golle geriye düşen ev sahibi, 90. dakikada Kimmich'in golüyle 1 puanı kurtardı.
Bundesliga'nın alt sıralarındaki mücadelede Hoffenheim sahasında PreZero Arena'da Stuttgart'ı konuk etti. 11. dakikada Kramaric'in golüyle öne geçen ev sahibine cevap, 45+5'te Guirassy'den geldi.
İkinci yarıda 77. dakikada Endo'nun golüyle konuk ekip öne geçerken son sözü, 90+4'te Kramaric kaydetti ve ve maç 2-2 bitti.
Dün akşam oynanan diğer karşılaşmada Herta Berlin sahasında Wolfsburg'a 5-0 mağlup oldu. Yeşillerin golünü, 4'te Svanberg, 31'de penaltıdan Arnold, 34'te Wind ve 72. dakikada Baku kaydetti.