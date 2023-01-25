İzmit'te yaşayan ve deplasman tribünlerinde takımını tek başına desteklemesiyle gündeme gelen İstanbulspor taraftarı Yaşar Karataş, genellikle birçok deplasman maçında tribünde tek olduğunu söyledi. Karataş, “Ailem, eşim, dostum bana ‘Gitme’ diyor ama gidiyorum. Bu bir tutku, vazgeçemiyorum” dedi.