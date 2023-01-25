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Spor

Bundesliga'da 4 maçta 18 gol

Almanya Bundesliga'da dün akşam oynanan karşılaşmalar bol gollü geçti. 4 maç oynanırken tam 18 gol atıldı. Bu maçların özetlerine ve detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

10:27 . 25/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Leipzig, bu galibiyetle birlikte Bundesliga'da son 10 maçta 7 galibiyet 3 beraberlik aldı.

Leipzig, bu galibiyetle birlikte Bundesliga'da son 10 maçta 7 galibiyet 3 beraberlik aldı.

Bundesliga'da 17. haftada hafta içi oynanan karşılaşmalar gollü geçti. Dün oynanan 4 maçta tam 18 gol atıldı.


Schalke 04-Leipzig: 1-6 maç özeti izle

7 gol atılan maçta Leipzig, deplasmanda Schalke 04 ile karşı karşıya geldi. Tam 4 golün atıldığı ilk yarıda konuk ekip 7. ve 44. dakikalarda Andre Silva, 15'te Henrichs ve 45+2'de Werner'in golleriyle devreyi tamamladı.


İkinci devrede Kozuki ile farkı 3'e indiren ev sahibi, daha fazla gol atamadı ve Leipzig, 83'te Olmo, 89'da Poulsen'in golleriyle maçı 6-1 kazandı.


Schalke 04-Leipzig maç özeti


Bayern Münih-Köln: 1-1 maç özeti izle

Akşamın en az gol atılan maçında lider Bayern Münih, sahasında Köln'ü ağırladı. Maçın 4. dakikasında Skhiri'nin attığı golle geriye düşen ev sahibi, 90. dakikada Kimmich'in golüyle 1 puanı kurtardı.


Bayern Münih-Köln maç özeti


Hoffenheim-Stuttgart: 2-2 maç özeti izle

Bundesliga'nın alt sıralarındaki mücadelede Hoffenheim sahasında PreZero Arena'da Stuttgart'ı konuk etti. 11. dakikada Kramaric'in golüyle öne geçen ev sahibine cevap, 45+5'te Guirassy'den geldi.


İkinci yarıda 77. dakikada Endo'nun golüyle konuk ekip öne geçerken son sözü, 90+4'te Kramaric kaydetti ve ve maç 2-2 bitti.


Hoffenheim-Stuttgart maç özeti


Herta Berlin-Wolfsburg: 0-5 maç özeti izle

Dün akşam oynanan diğer karşılaşmada Herta Berlin sahasında Wolfsburg'a 5-0 mağlup oldu. Yeşillerin golünü, 4'te Svanberg, 31'de penaltıdan Arnold, 34'te Wind ve 72. dakikada Baku kaydetti.


Herta Berlin-Wolfsburg maç özeti



#Bundesliga
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Bundesliga'da 4 maçta 18 gol
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