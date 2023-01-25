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Spor

ÖZET | Lazio-Milan: 4-0

İtalya Serie A Ligi'nin 19. haftasında Lazio sahasında, ligde son iki maçta kazanamayan Milan'ı 4-0'lık ezici bir skorla mağlup etti. Bu maçın özetine ve detaylarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

09:36 . 25/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Bu sezon Serie A'da 16 maça çıkan Luis Alberto, 16 maçta 4 gol attı 3 asist yaptı.

Bu sezon Serie A'da 16 maça çıkan Luis Alberto, 16 maçta 4 gol attı 3 asist yaptı.

Serie A'da 19. hafta maçları devam ediyor. Lazio, Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada 4 puan önündeki Milan'ı konuk etti.


Karşılaşmanın 4. dakikasında Milinkovic-Savic'in golüyle öne geçen Lazio, 38'de Zaccagni'nin attığı golle ilk devreyi 2-0 önde kapattı.


Milan Teknik Direktörü, Stefano Pioli'nin 58'de 3 değişiklik yapması da sonuç vermedi ve ev sahibi, Luis Alberto'nun penaltı golüyle skoru 3-0'a getirerek maçı koparttı. Mücadelede son sözü ise Felipe Anderson 75. dakikada söyledi ve Lazio, Milan'ı 4-0 mağlup etti.


  • Bu sonuçla birlikte Lazio puanını 37 yaparak, 38 puanlı ikinci Milan'a yaklaştı. Maurizzio Sarri'nin takımı 20.haftada sahasında Fiorentina ile karşılaşacak. Milan ise Sassuolo'yu konuk edecek.

Lazio-Milan: 4-0 maç özeti izle




#Lazio
#Milan
#Serie A
2 saat önce
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ÖZET | Lazio-Milan: 4-0
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