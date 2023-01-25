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Bu sezon Serie A'da 16 maça çıkan Luis Alberto, 16 maçta 4 gol attı 3 asist yaptı.
Serie A'da 19. hafta maçları devam ediyor. Lazio, Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada 4 puan önündeki Milan'ı konuk etti.
Karşılaşmanın 4. dakikasında Milinkovic-Savic'in golüyle öne geçen Lazio, 38'de Zaccagni'nin attığı golle ilk devreyi 2-0 önde kapattı.
Milan Teknik Direktörü, Stefano Pioli'nin 58'de 3 değişiklik yapması da sonuç vermedi ve ev sahibi, Luis Alberto'nun penaltı golüyle skoru 3-0'a getirerek maçı koparttı. Mücadelede son sözü ise Felipe Anderson 75. dakikada söyledi ve Lazio, Milan'ı 4-0 mağlup etti.