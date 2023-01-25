Galatasaray'da son haftalardaki formuyla yeniden göze giren Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesi revize edilecek. 2021'de sözleşmesi 2026'ya kadar uzatılarak 850 bin TL'lik yıllık ücreti 8 milyon TL'ye çıkarılan milli futbolcunun, maaşında yeni bir düzeltme yapılacak.





Avrupa kulüplerinin radarında olan 24 yaşındaki oyuncu yapılan görüşmelerin ardından tarafların 1 milyon doların karşılığı olarak yaklaşık 20 milyon TL'ye anlaştığı öğrenildi.





İspanyolca kursu alıyor

Önceki gün Nef Stadyumu'nda Kerem Aktürkoğlu ve menajeriyle bir araya gelen yönetim, maaş düzeltmesiyle birlikte yeni sözleşmeyi 2 yıl daha uzatıp, 25 milyon euroluk çıkış maddesi koymak istiyor. Asıl olan ise Kerem'in gelecek sezon Şampiyonlar Ligi avantajıyla beraber daha yüksek rakamlara satabilmek.





Bu arada Kerem'in, kendisine talip olan Atletico Madrid'de oynamak istediği ve bu nedenle İspanyolca kursu almaya başladığı öğrenildi.















