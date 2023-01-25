|
Spor

Galatasaray Kerem Aktürkoğlu'nun maaşına zam yapacak

Galatasaray'da 2 yıl önce 5 yıllık sözleşme imzalanan ve Avrupa kulüplerinin peşinde olduğu Kerem Aktürkoğlu'nun yıllık maaşı 8 milyon TL'den 20 milyon TL'ye çıkarılacak. Yeni mukaveleye 25 milyon euroluk çıkış maddesi konulacak.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
10:08 . 25/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Kerem Aktürkoğlu bu sezon 23 maçta, 8 gol ve 3 asistle oynadı.

Kerem Aktürkoğlu bu sezon 23 maçta, 8 gol ve 3 asistle oynadı.

Galatasaray'da son haftalardaki formuyla yeniden göze giren Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesi revize edilecek. 2021'de sözleşmesi 2026'ya kadar uzatılarak 850 bin TL'lik yıllık ücreti 8 milyon TL'ye çıkarılan milli futbolcunun, maaşında yeni bir düzeltme yapılacak.


Avrupa kulüplerinin radarında olan 24 yaşındaki oyuncu yapılan görüşmelerin ardından tarafların 1 milyon doların karşılığı olarak yaklaşık 20 milyon TL'ye anlaştığı öğrenildi.


İspanyolca kursu alıyor

Önceki gün Nef Stadyumu'nda Kerem Aktürkoğlu ve menajeriyle bir araya gelen yönetim, maaş düzeltmesiyle birlikte yeni sözleşmeyi 2 yıl daha uzatıp, 25 milyon euroluk çıkış maddesi koymak istiyor. Asıl olan ise Kerem'in gelecek sezon Şampiyonlar Ligi avantajıyla beraber daha yüksek rakamlara satabilmek.


Bu arada Kerem'in, kendisine talip olan Atletico Madrid'de oynamak istediği ve bu nedenle İspanyolca kursu almaya başladığı öğrenildi.





#Galatasaray
#Kerem Aktürkoğlu
#Atletico Madrid
1 saat önce
default-profile-img
Galatasaray Kerem Aktürkoğlu'nun maaşına zam yapacak
CHP liderinin Danışmanı Erdoğan Toprak 'Kararımız net' diyerek açıkladı: Adayımız Kılıçdaroğlu
Ürdün'deki müze dünyanın en küçük Kuran-ı Kerim'ine ev sahipliği yapıyor
Üç yaşındaki Aras Sönmez Strep A'dan öldü
Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Kuzusu hastanede bile peşini bırakmadı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.