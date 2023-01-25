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Spor

Suudi Arabistan Ligi'nde haftanın 11'i açıklandı: Ronaldo yok!

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 14. haftanın kadrosu açıklandı. Türkiye'den yolu geçen 3 isim kadroya girerken, ilk maçına çıkan Ronaldo'nun olmaması şaşırttı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

11:42 . 25/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Al Nassr, 14. haftada Al Ittifaq'ı Anderson Talisca'nın golüyle 1-0 mağlup etmişti.

Al Nassr, 14. haftada Al Ittifaq'ı Anderson Talisca'nın golüyle 1-0 mağlup etmişti.

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Ronaldo'nun ilk kez oynadığı 14. hafta geride kalırken, haftanın kadrosu da belli oldu.


Türkiye'den geçmiş 3 isim var Ronaldo yok!


TVNET'te yayınlanan Suudi Arabistan Pro Ligi'nde haftanın kadrosunda bir zamanlar Süper Lig'de forma giymiş Al Nassr'da oynayan Anderson Talisca, Göztepe'de forma giymiş Andre Poko ve ayağının tozuyla gelen David Tijanic yer alırken, transferi tüm Dünya'da konuşulan Cristiano Ronaldo ilk maçının ardından haftanın kadrosunda yer almaması şaşırttı.



Suudi Pro Ligi'nde işte haftanın kadrosu;
Suudi Arabistan Ligi heyecanı TVNET'te yaşanıyor.



#Cristiano Ronaldo
#Al Nassr
#Suudi Arabistan Pro Ligi
#Anderson Talisca
2 saat önce
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Suudi Arabistan Ligi'nde haftanın 11'i açıklandı: Ronaldo yok!
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