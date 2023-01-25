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Al Nassr, 14. haftada Al Ittifaq'ı Anderson Talisca'nın golüyle 1-0 mağlup etmişti.
Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Ronaldo'nun ilk kez oynadığı 14. hafta geride kalırken, haftanın kadrosu da belli oldu.
TVNET'te yayınlanan Suudi Arabistan Pro Ligi'nde haftanın kadrosunda bir zamanlar Süper Lig'de forma giymiş Al Nassr'da oynayan Anderson Talisca, Göztepe'de forma giymiş Andre Poko ve ayağının tozuyla gelen David Tijanic yer alırken, transferi tüm Dünya'da konuşulan Cristiano Ronaldo ilk maçının ardından haftanın kadrosunda yer almaması şaşırttı.