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Spor

Uğurcan Çakır: Sözlerim yanlış anlaşıldı

Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır, Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Çakır, ''Hafta içi açıklamalarım vardı. Galiba farklı anlaşıldı. Ben hiçbir takım arkadaşıma saygısızlık yapmadım'' dedi.

23:23 . 16/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
Uğurcan Çakır

Uğurcan Çakır

Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, maç sonunda konuştu.

Karşılaşmayı değerlendiren Uğurcan, "Kazanmak istediğimiz bir maçtı. İki takım da çok iyi performans gösterdi. Güzel bir maç oldu. Kazanmak istiyorduk ama gol yemeden berabere bitirdik. 3 maçtır kazanamıyorduk. Sahada iyi savaştık. İki takım da çok iyiydi. Bol pozisyonlu güzel bir maç oynandı" dedi.

''Sözlerim yanlış anlaşıldı''

Uğurcan Çakır sözlerini, "Hafta içi açıklamalarım vardı. Galiba farklı anlaşıldı. Ben hiçbir takım arkadaşıma saygısızlık yapmadım. Ben Mert Ağabey'i çok seviyorum. EURO2020'de bana en çok desteği verendi. Milli takımda başarısızlığı kabul edemiyoruz. A Milli Takım çok onurlu bir yer" ifadeleriyle tamamladı.




#Uğurcan Çakır
#Mert Günok
#Trabzonspor
20 dakika önce
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