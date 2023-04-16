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Spor

Şenol Güneş: Oyun olarak kaybettiklerimiz var

Süper Lig'de Beşiktaş ile Trabzonspor 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma sonrasında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş yayıncı kuruluşa konuştu.

23:11 . 16/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
Şenol Güneş

Şenol Güneş

Trabzonspor, sahasında Beşiktaş ile zorlu bir mücadeleye çıktı.

Bordo Mavililer, rakibiyle çıktığı zorlu mücadeleden 0-0’lık skorla ayrıldı.

Karşılaşma sonrasında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş yayıncı kuruluşa konuştu.

İşte Şenol Güneş'in sözleri:

“Zor maçtı. Psikolojisi de farklıydı. Trabzonspor’un moral değerlerinde kırılganlık olduğu dönemde sonuç güveniyle buraya gelmiştik. Oyuncuların arzusu sahada görünemedi. Ciddiyeti tam göremedik. Nasılsa kazanırız havası yoktu. O isteğe rağmen sahaya yansımadı. Trabzonspor bu oyunu gördükçe seyirci baskısıyla birlikte baskılı oynamaya başladı. Sonuçta 2 puan kaybettik. Beraberlikte bir işe yaramayacak bir maçtı. Gol de yok. Rakibe şanslar verdik. Asıl önemli olan oyun dağınıklığı vardı ve kopmalar oldu. Oturmuş bir oyunun bozulmasına üzüldüm. Kaybedilen 2 puan var. Oyun olarak kaybettiklerimiz var” dedi.




#Şenol Güneş
#Beşiktaş
#Trabzonspor
32 dakika önce
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