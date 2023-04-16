Şenol Güneş: Oyun olarak kaybettiklerimiz var

Şenol Güneş
Trabzonspor, sahasında Beşiktaş ile zorlu bir mücadeleye çıktı.
Bordo Mavililer, rakibiyle çıktığı zorlu mücadeleden 0-0’lık skorla ayrıldı.
Karşılaşma sonrasında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş yayıncı kuruluşa konuştu.
“Zor maçtı. Psikolojisi de farklıydı. Trabzonspor’un moral değerlerinde kırılganlık olduğu dönemde sonuç güveniyle buraya gelmiştik. Oyuncuların arzusu sahada görünemedi. Ciddiyeti tam göremedik. Nasılsa kazanırız havası yoktu. O isteğe rağmen sahaya yansımadı. Trabzonspor bu oyunu gördükçe seyirci baskısıyla birlikte baskılı oynamaya başladı. Sonuçta 2 puan kaybettik. Beraberlikte bir işe yaramayacak bir maçtı. Gol de yok. Rakibe şanslar verdik. Asıl önemli olan oyun dağınıklığı vardı ve kopmalar oldu. Oturmuş bir oyunun bozulmasına üzüldüm. Kaybedilen 2 puan var. Oyun olarak kaybettiklerimiz var” dedi.