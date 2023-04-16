Şenol Güneş: Oyun olarak kaybettiklerimiz var

“Zor maçtı. Psikolojisi de farklıydı. Trabzonspor’un moral değerlerinde kırılganlık olduğu dönemde sonuç güveniyle buraya gelmiştik. Oyuncuların arzusu sahada görünemedi. Ciddiyeti tam göremedik. Nasılsa kazanırız havası yoktu. O isteğe rağmen sahaya yansımadı. Trabzonspor bu oyunu gördükçe seyirci baskısıyla birlikte baskılı oynamaya başladı. Sonuçta 2 puan kaybettik. Beraberlikte bir işe yaramayacak bir maçtı. Gol de yok. Rakibe şanslar verdik. Asıl önemli olan oyun dağınıklığı vardı ve kopmalar oldu. Oturmuş bir oyunun bozulmasına üzüldüm. Kaybedilen 2 puan var. Oyun olarak kaybettiklerimiz var” dedi.