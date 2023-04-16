Süper Lig'in 29.haftasında Trbazonspor evinde Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi. Bu sonuçla Beşiktaş'ın 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Trabzonspor ise ligde 3 maçtır kazanamıyor.