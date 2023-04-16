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Spor

ÖZET | Trabzonspor-Beşiktaş: 0-0

Süper Lig'in 29.haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Beşiktaş'ın 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Trabzonspor-Beşiktaş maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

22:23 . 16/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
Trabzonspor-Beşiktaş

Trabzonspor-Beşiktaş

Süper Lig'in 29.haftasında Trbazonspor evinde Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi. Bu sonuçla Beşiktaş'ın 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Trabzonspor ise ligde 3 maçtır kazanamıyor.

Alınan bu sonuçla Beşiktaş puanını 56 yaparken, Trabzonspor 45 puana yükseldi. Gelecek hafta Beşiktaş, Hatayspor ile oynacağı için doğrudan 3 puan alırken, Trabzonspor ise Sivasspor'a konuk olacak.

Trabzonspor-Beşiktaş maç özeti

11. dakikada Gedson’un pasında sağ çaprazda topla buluşan Ghezzal’ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan’da kaldı.

15. dakikada Trabzonspor’un sol taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Gomez’in kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.


#Süper Lig
#Trabzonspor
#Beşiktaş
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