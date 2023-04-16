İhsan Derelioğlu: Trabzonspor’un ayak izlerini gösterdik

Maç öncesine bakmak gerek. Karşınızdaki rakip son 5 maçını kazanmış. Bizde de aksine psikolojik düşüş vardı. Bu tür maçlar bizim gibi takımlar için fırsattır. Seyircinin de itici gücüyle tüm güçlerini sahaya koydular. İçinde bulunduğumuz durumdan çıkmak için kafa kaldırmak gerekiyordu. Bunu bir bölümde yaptık. 3 puanı alabilir. Olmadı ama oyuncular öz güven kazandı. Trabzonspor'un her zaman var olduğunu ve hiç sayılamayacağını gösterdik.