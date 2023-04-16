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Spor

İhsan Derelioğlu: Trabzonspor’un ayak izlerini gösterdik

Trabzonspor’un Süper Lig’in 29. haftasında golsüz berabere kaldığı Beşiktaş maçı sonrası teknik sorumlu İhsan Derelioğlu, açıklamalarda bulundu.

23:05 . 16/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
İhsan Derelioğlu

İhsan Derelioğlu

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş ile golsüz berabere kaldı.

Golsüz sona eren karşılaşma sonrası Trabzonspor teknik sorumlusu İhsan Derelioğlu, açıklamalarda bulundu.

Derelioğlu, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Maç öncesine bakmak gerek. Karşınızdaki rakip son 5 maçını kazanmış. Bizde de aksine psikolojik düşüş vardı. Bu tür maçlar bizim gibi takımlar için fırsattır. Seyircinin de itici gücüyle tüm güçlerini sahaya koydular. İçinde bulunduğumuz durumdan çıkmak için kafa kaldırmak gerekiyordu. Bunu bir bölümde yaptık. 3 puanı alabilir. Olmadı ama oyuncular öz güven kazandı. Trabzonspor'un her zaman var olduğunu ve hiç sayılamayacağını gösterdik.

Hafta içinden bu yana iyi çalışmıştık. 3 puan alamadık ama 3 puandan daha önemli değerler kazandık.

Seyirciye Trabzonspor'un ayak izlerini sahada gösterebildiğimiz için mutluyum. Bir çıkış lazım. Onun da sinyallerini verdik.

''Ligin üstünde oyuncularımız var''

Sayısal olarak eksikliğimiz vardı. Trezeguet'i beklettik ve ikinci yarıda kullandık. Kulübede de kaliteli oyuncularımız var. Ligin üstünde oyuncularımız var. Onları da devreye sokacağız. Bugün görev sahadakilerdeydi, yarın kulübedekilerde de olacaktır. Bunu sağlamaya çalışacağız. Oyuncular yükselttiği çıtayı düşürmek istemeyecektir.

Sivasspor zor maç. İyi hazırlanmaya çalışacağız. Kaybetsek bile sahada Trabzonspor olduğunu göstermek istiyoruz.




#İhsan Derelioğlu
#Trabzonspor
#Beşiktaş
38 dakika önce
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