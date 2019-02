Bu akşam saat 21.00'de oynanacak derbi öncesi Beşiktaş'ın ev sahipliği yapacağı Vodafone Park'taki son durum havadan görüntülendi.

Stadın zemininde herhangi kar birikintisi olmadığı, dev maç için hazırlıkların tamamlandığı görüldü.

Öte yandan maç saatinde havanın yağışsız olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da hafta sonu etkili olan kar, maçların ertelenmesine neden olmuştu.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi Vodafone Park'ın zeminindeki son durum.

(🖇DHA) pic.twitter.com/GVRL1eZ1T2 — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 25 Şubat 2019

U21 derbisi ertelendi 21 Yaş Altı Futbol Ligi'nin 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanması gereken derbi, olumsuz hava koşullarının neden olduğu saha şartları sebebiyle ertelendi.BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki sahada, saat 12.00'de başlaması planlanan mücadelenin, olumsuz şartlar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.Ligde Beşiktaş'ın 46, Fenerbahçe'nin ise 39 puanı bulunuyor.📣 BİLGİLENDİRME | U21 Takımımızın, Fenerbahçe ile Nevzat Demir Tesisleri'nde oynayacağı karşılaşma olumsuz hava koşulları sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. #Beşiktaş pic.twitter.com/iwJ1VF2aof— BJK Futbol Akademi (@BJKOzkaynak) 25 Şubat 2019

Efsanelerden Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi yorumu Süper Lig'in 23. haftasında bugün oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi öncesi iki takımın efsane futbolcuları derbiyle ilgili yorumlarda bulundu.Zago, Webo, Holosko, Andre Santos, Amokachi ve Josef de Souza'nın derbiyle ilgili beIN Sports'a yaptığı açıklamalar şöyle;Zago "Bence Beşiktaş-Fenerbahçe maçları sadece Türkiye'de değil dünya futbolunun en önemli klasik derbileri arasında yer alıyor. Gözüm bu maçta olacak ve her zaman Beşiktaş taraftarı olarak kalacağım. Bu karşılaşmada takımıma Fenerbahçe karşısında bol şans diliyor ve tüm Beşiktaşlı taraftarları kucaklayarak, Beşiktaş'ın yeni evinde bir zafer daha kazanmasını istiyorum."Webo "Fenerbahçe'nin güzel taraftarları galibiyetlle mutlu olacaklardır. Size kocaman bir öpücük yolluyorum. En büyük Fenerbahçe."Holosko"İnşallah bu maçı Beşiktaş alacak, 3 puan kazanacak ve haydi Beşiktaş, haydi Beşiktaş taraftarı takıma destek ver. Haydi kartal, Kartal gol gol gol!"Andre Santos"Derbi için düşüncem sen derece net. Her zamanki gibi Fenerbahçe kazanacak. Ben de buradan bir taraftar olarak destekliyorum her zaman ki gibi ama gerçekten inanılma bir derbi bu derbi. İki takımın taraftarına da çok güzel bir bayram yaşatıyor. Geçen sene Boluspor'da oynarken bile Fenerbahçe'yi desteklemek için Fenerbahçe'nin bazı derbi maçlarına gittim. Buradan tüm Fnerbahçe taraftarına çok selam söylüyorum. İiyi şanslar diliyorum. Umarım bir kez daha kazanırız. Haydi Fenerbahçe!"Amokachi"Ben Daniel Amokachi, namı diğer Karaboğa. Bildiğiniz üzere bu Pazartesi sıkı bir Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi oynanacak. Kardeşlerim Ayew ve Moses Fenerbahçe adına oynuyor ama üzgünüm çocuklar. Beşiktaş bu maçı kazanacak çünkü biz kartallarız."Josef de Souza"Beşiktaş maçları her zaman muhteşem maçlar oldu. İyi takımları vardı ama derbilerin çoğunu Fenerbahçe kazandı. Umarım bu şekilde devam eder. Fenerbahçe'nin yukarılara tırmanmak için galibiyete çok ihtiyacı var. Taraftara, futbolculara ve yönetime bir derbi galibiyetinden başka hiçbirşey bu kadar güven veremez. Türk halkına Arabistan'dan selamlar."

Derbinin VAR'ı belli oldu Süper Lig’de 23. haftanın kapanış maçında Beşiktaş evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Saat 21.00'de başlayacak mücadelede hakem Bülent Yıldırım düdük çalacak.Kritik derbinin VAR hakemi Cüneyt Çakır, AVAR hakemleri ise Tarık Ongun ile Abdülkadir Bitigen oldu.Bülent Yıldırım'ın derbi karnesi

Beşiktaş seri Fenerbahçe çıkış peşinde Beşiktaş, Süper Lig’de 23. haftanın son maçında bugün saat 21.00'de Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Antalyaspor, Bursaspor ve Malatyaspor’u mağlup ederek Süper Lig’de bu sezon ilk kez üst üste 3 karşılaşma kazanan siyah-beyazlılar, sıkıntılı günler geçiren Fenerbahçe’yi de taraftarının önünde yenip seriyi 4 maça çıkarmak ve zirve takibini sürdürmek amacında. Süper Lig’de 24 puanla küme düşme hattında bulunan Fenerbahçe, alt sıralardan kurtulmak için derbide galip gelmeye çalışacak. Ligde son iki maçını kazanamayan, UEFA Avrupa Ligi’nden elenen sarı-lacivertliler, derbide 3 puanı alarak taraftarlarını sevindirmeyi hedefliyor. Fenerbahçe, Süper Lig’de deplasmanda 5 aydır galip gelemiyor. Bu sezon ligdeki tek deplasman galibiyetini 16 Eylül 2018’de Konyaspor maçında elde eden Fenerbahçe, daha sonraki 8 dış saha maçında kazanamadı.Derbiyi sürpriz isim anlatacakLjajic cezalı, gözler Kagawa'daBeşiktaş derbiye formda oyuncusu Adem Ljajic’ten yoksun çıkacak. Malatyaspor maçında siyah-beyazlı takıma galibiyeti getiren golü kaydeden Ljajic, gol sevinci sonrasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşerek derbide oynama şansını kaybetmişti. Gözünde yaşadığı sorun nedeniyle geçen haftaki maçta forma giyemeyen Oğuzhan’ın da derbide forma giyip giymeyeceği henüz netlik kazanmadı. Sağ göz korneasında tespit edilen enfeksiyon nedeniyle bazı antrenmanlara çıkmayan Oğuzhan’la ilgili karar maçtan önce yapılacak değerlendirmelerden sonra verilecek. Beşiktaş’ta Ljajic’in yokluğunda Kagawa’nın ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor.Rakamlarla Beşiktaş-Fenerbahçe derbi tarihiTolgay eski takımına karşıFenerbahçe’nin ara transfer döneminde Beşiktaş’tan kadrosuna kattığı Tolgay Arslan, ilk kez eski takımına karşı mücadele edecek. Fenerbahçe’de cezası sona eren Soldado, derbide sahada olacak. Mehmet Ekici’nin, sakatlığı nedeniyle forma giymesi beklenmiyor. Sarı-lacivertlilerde Zenit maçında belinde sıkıntı yaşayan Hasan Ali ve bu karşılaşma öncesi sakatlanan Mathieu Valbuena’nın durumları belirsiz.Muhtemel 11'ler Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Isimat-Mirin, Vida, Caner, Atiba, Dorukhan, Quaresma, Kagawa, Lens (Güven), Burak Yılmaz.Fenerbahçe: Harun, Isla, Skrtel, Sadık, İsmail (Hasan Ali), Mehmet Topal, Jailson, Tolgay Arslan, Dirar, Moses, Soldado.Rekabette 349. randevu Beşiktaş ile Fenerbahçe, bugün yapacakları Süper Lig maçıyla 349. kez karşı karşıya gelecek. 95 yıllık rekabette sarı-lacivertliler, rakibi karşısında galibiyet sayısı bakımından önde bulunuyor. Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 132, Beşiktaş 124 galibiyet aldı, 92 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Rekabette Fenerbahçe’nin 479 golüne, Beşiktaş 437 golle karşılık verdi.