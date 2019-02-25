SÜPER LİG

U21 derbisi ertelendi

Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin bugün oynayacağı derbi öncesi iki takımın U21 takımlarının karşılaşacağı mücadele, olumsuz hava koşullarının neden olduğu saha şartları sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi.

Haber Merkezi AA
21 Yaş Altı Ligi'ndeki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi oynanamadı.

21 Yaş Altı Ligi'ndeki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi oynanamadı.

21 Yaş Altı Futbol Ligi'nin 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanması gereken derbi, olumsuz hava koşullarının neden olduğu saha şartları sebebiyle ertelendi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki sahada, saat 12.00'de başlaması planlanan mücadelenin, olumsuz şartlar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.

  • Ligde Beşiktaş'ın 46, Fenerbahçe'nin ise 39 puanı bulunuyor.

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