Efsanelerden Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi yorumu

Süper Lig'in 23. haftasında bugün oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi öncesi iki takımın efsane futbolcuları derbiyle ilgili yorumlarda bulundu.

Zago, Webo, Holosko, Andre Santos, Amokachi ve Josef de Souza'nın derbiyle ilgili beIN Sports'a yaptığı açıklamalar şöyle;

Zago



"Bence Beşiktaş-Fenerbahçe maçları sadece Türkiye'de değil dünya futbolunun en önemli klasik derbileri arasında yer alıyor. Gözüm bu maçta olacak ve her zaman Beşiktaş taraftarı olarak kalacağım. Bu karşılaşmada takımıma Fenerbahçe karşısında bol şans diliyor ve tüm Beşiktaşlı taraftarları kucaklayarak, Beşiktaş'ın yeni evinde bir zafer daha kazanmasını istiyorum."

Webo



"Fenerbahçe'nin güzel taraftarları galibiyetlle mutlu olacaklardır. Size kocaman bir öpücük yolluyorum. En büyük Fenerbahçe."

Holosko



"İnşallah bu maçı Beşiktaş alacak, 3 puan kazanacak ve haydi Beşiktaş, haydi Beşiktaş taraftarı takıma destek ver. Haydi kartal, Kartal gol gol gol!"

Andre Santos



"Derbi için düşüncem sen derece net. Her zamanki gibi Fenerbahçe kazanacak. Ben de buradan bir taraftar olarak destekliyorum her zaman ki gibi ama gerçekten inanılma bir derbi bu derbi. İki takımın taraftarına da çok güzel bir bayram yaşatıyor. Geçen sene Boluspor'da oynarken bile Fenerbahçe'yi desteklemek için Fenerbahçe'nin bazı derbi maçlarına gittim. Buradan tüm Fnerbahçe taraftarına çok selam söylüyorum. İiyi şanslar diliyorum. Umarım bir kez daha kazanırız. Haydi Fenerbahçe!"

Amokachi



"Ben Daniel Amokachi, namı diğer Karaboğa. Bildiğiniz üzere bu Pazartesi sıkı bir Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi oynanacak. Kardeşlerim Ayew ve Moses Fenerbahçe adına oynuyor ama üzgünüm çocuklar. Beşiktaş bu maçı kazanacak çünkü biz kartallarız."

Josef de Souza



"Beşiktaş maçları her zaman muhteşem maçlar oldu. İyi takımları vardı ama derbilerin çoğunu Fenerbahçe kazandı. Umarım bu şekilde devam eder. Fenerbahçe'nin yukarılara tırmanmak için galibiyete çok ihtiyacı var. Taraftara, futbolculara ve yönetime bir derbi galibiyetinden başka hiçbirşey bu kadar güven veremez. Türk halkına Arabistan'dan selamlar."