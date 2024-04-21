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Yarın hava durumu nasıl olacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu tahminleri...

Vatandaşlar “Yarınki hava durumu nasıl olacak" sorusunun cevabını araştırıyor. Meteoroloji anlık hava durumunun yanında saatlik ve 5 günlük hava tahmini yayımlamakta. Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredecek. Peki, yarın hava nasıl olacak? İstanbul, İzmir, Ankara'da hava nasıl? İşte il il yarınki hava durumu tahminleri.

17:43 - 21/04/2024 Pazar
Güncelleme: 17:43 - 21/04/2024 Pazar
Yeni Şafak
Yarın hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji yarınki hava durumu
Yarın hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji yarınki hava durumu
, bir yerdeki atmosferin o andaki durumudur. Sıcaklık, nem, basınç, rüzgar hızı ve yönü, yağış, bulutluluk ve görüş gibi unsurları içerir. Anlık, saatlik, günlük ve haftalık hava durumu tahminleri
Meteoroloji
tarafından yapılmakta. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiler doğrultusunda güncel ve son dakika hava durumu tahminlerine her gün buradan ulaşabilirsiniz. Başta
, Ankara, İzmir olmak üzere diğer tüm illerin anlık hava durumu raporlarına ulaşabilirsiniz.
Meteoroloji 5 günlük raporu
nun yanında Meteoroloji 15 günlük hava durumu tahminlerine saniyeler içinde göz atarak günlük planlarınızı Meteoroloji hava durumu son bilgilere göre yapabilirsiniz.

İstanbul Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre
için 5 günlük hava durumu tahmini: Yarın için İstanbul hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 19°.

Ankara Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre
için 5 günlük hava durumu tahmini: Yarın için Ankara hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 22°.

İzmi Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre
için 5 günlük hava durumu tahmini: Yarın için İzmir hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 24°.

Antalya Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Antalya için 5 günlük hava durumu tahmini: Yarın için Antalya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23°.

Bursa Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Bursa için 5 günlük hava durumu tahmini: Yarın için Bursa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 24°.

Adana Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Adana için 5 günlük hava durumu tahmini: Yarın için Adana hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 27°.

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#İzmir
#Ankara
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