, bir yerdeki atmosferin o andaki durumudur. Sıcaklık, nem, basınç, rüzgar hızı ve yönü, yağış, bulutluluk ve görüş gibi unsurları içerir. Anlık, saatlik, günlük ve haftalık hava durumu tahminleri

Meteoroloji

tarafından yapılmakta. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiler doğrultusunda güncel ve son dakika hava durumu tahminlerine her gün buradan ulaşabilirsiniz. Başta

, Ankara, İzmir olmak üzere diğer tüm illerin anlık hava durumu raporlarına ulaşabilirsiniz.

Meteoroloji 5 günlük raporu