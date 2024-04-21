İstanbul Hava Durumu
Ankara Hava Durumu
İzmi Hava Durumu
Antalya Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Antalya için 5 günlük hava durumu tahmini: Yarın için Antalya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23°.
Bursa Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Bursa için 5 günlük hava durumu tahmini: Yarın için Bursa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 24°.
Adana Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Adana için 5 günlük hava durumu tahmini: Yarın için Adana hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 27°.